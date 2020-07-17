***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.07.2020 10:28
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860190
BIST
10:25118.518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -289,63
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
118.914
En Düşük
118.361
10:256,8603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8604
En Düşük
6,8498
10:257,8205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0107
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8205
En Düşük
7,7990
10:25396,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,65
|Açılış
|: 396,98
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
397,19
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.373,10
|14.109.575
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|99.546
|% 10,00
|
|BFREN
|551,40
|5.775.857
|% 9,99
|
|PKENT
|405,00
|571.050
|% 9,99
|
|TKURU
|22,98
|99.320
|% 9,95
|
|ARTI
|1,77
|26.932
|% -8,76
|
|RODRG
|2,37
|3.555
|% -8,49
|
|BASCM
|4,11
|49.320
|% -6,59
|
|GARFA
|5,44
|163.107
|% -5,23
|
|DURDO
|17,30
|199.059
|% -4,74
|
|SASA
|13,15
|200.206.131
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,27
|162.114.913
|% -0,44
|
|TRGYO
|4,73
|139.721.252
|% 4,65
|
|ASELS
|32,74
|134.699.519
|% -0,97
|
|THYAO
|11,97
|129.862.158
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,27
|162.114.913
|% -0,44
|
|TSKB
|1,26
|58.860.881
|% -0,79
|
|ODAS
|2,90
|112.672.487
|% 0,69
|
|TRGYO
|4,73
|139.721.252
|% 4,65
|
|YKBNK
|2,37
|68.889.225
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5816
|8,6247
|% -0,03
|
|Frank
|7,2337
|7,2773
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8234
|1,8325
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.602
|3,30
|
|Tam
|2.657
|2.670
|3,40
|
|Yarım
|1.290
|1.306
|1,70
|
|Çeyrek
|647
|654
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,10
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,02
|
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