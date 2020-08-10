***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2020 10:02
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAPLM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867114
BIST
11:251.065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,50
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
11:257,3461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0554
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
11:258,6430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1104
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
11:25480,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,02
|Açılış
|: 480,17
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|175.868
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|328.626
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.187.532
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|278.109
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,62
|1.026.586.252
|% 4,94
|
|EKGYO
|1,93
|573.479.925
|% -1,53
|
|GARAN
|6,56
|248.990.777
|% -0,30
|
|SASA
|12,92
|239.224.663
|% 3,61
|
|BIMAS
|64,45
|198.888.817
|% 2,96
|
|EKGYO
|1,93
|573.479.925
|% -1,53
|
|ASELS
|17,62
|1.026.586.252
|% 4,94
|
|KRDMD
|2,62
|147.483.517
|% -1,50
|
|KARSN
|2,73
|151.825.474
|% 0,74
|
|ODAS
|2,23
|107.499.589
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5573
|9,6052
|% 0,74
|
|Frank
|8,0046
|8,0528
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9517
|1,9615
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.032
|2.033
|-2,37
|
|Altın Gr.
|480
|480
|3,21
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|20,00
|
|Tam
|3.210
|3.293
|-6,96
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|-3,37
|
|Çeyrek
|778
|796
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|28,23
|28,27
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,05
|
|B. Petrol
|44,89
|44,89
|0,49
|