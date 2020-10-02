***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.10.2020 10:01
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAPLM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877903
BIST
12:451.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.148
En Düşük
1.138
12:457,7435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7252
12:459,0780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0197
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
12:45475,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,35
|Açılış
|: 475,86
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:45
|YAPRK
|70,95
|6.186.883
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.087.407
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,28
|971.056
|% 9,98
|
|UZERB
|31,34
|267.330
|% 9,96
|
|BMELK
|10,95
|1.240.449
|% 9,94
|
|MRSHL
|335,70
|2.083.354
|% -10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|196.111
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|540.768
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|767.981
|% -9,99
|
|AKMGY
|68,05
|574.342
|% -9,99
|
|SISE
|7,10
|1.280.848.969
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,45
|604.039.558
|% 1,17
|
|ASELS
|18,56
|571.427.235
|% 0,16
|
|GARAN
|7,14
|554.700.123
|% 0,28
|
|TURSG
|6,09
|338.277.283
|% 0,83
|
|SISE
|7,10
|1.280.848.969
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,45
|604.039.558
|% 1,17
|
|HURGZ
|2,22
|263.423.486
|% -9,02
|
|GARAN
|7,14
|554.700.123
|% 0,28
|
|ODAS
|2,84
|215.217.085
|% 1,79
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7340
|7,7435
|% -0,03
|
|Euro
|9,0652
|9,0780
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,0051
|10,0553
|% 0,59
|
|Frank
|8,3876
|8,4381
|% -0,08
|
|Riyal
|2,0623
|2,0726
|% 0,21
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|1,33
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,42
|
|Cumhuriyet
|3.146
|3.194
|4,00
|
|Tam
|3.132
|3.211
|7,07
|
|Yarım
|1.514
|1.553
|3,42
|
|Çeyrek
|759
|777
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,03
|
|B. Petrol
|39,58
|39,58
|-1,35
|