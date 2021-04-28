***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2021 10:31
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931598
BIST
10:371.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,27
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.386
10:378,2036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,2452
En Düşük
8,1976
10:379,9151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0180
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
9,9649
En Düşük
9,9056
10:37466,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,36
|Açılış
|: 466,71
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
466,08
BIST En Aktif Hisseler10:37
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.281.139
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.471.001
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.013.912
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.156.293
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|768.396
|% -9,78
|
|ALMAD
|2,23
|49.256
|% -7,08
|
|GARAN
|7,18
|211.786.027
|% 0,84
|
|PETKM
|6,52
|197.009.470
|% 0,00
|
|EREGL
|19,49
|156.383.226
|% 0,21
|
|KRDMD
|7,16
|115.589.230
|% 0,70
|
|THYAO
|11,97
|109.345.266
|% 0,34
|
|PETKM
|6,52
|197.009.470
|% 0,00
|
|GARAN
|7,18
|211.786.027
|% 0,84
|
|YKBNK
|2,09
|60.951.307
|% 0,48
|
|TSKB
|1,20
|27.409.840
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,16
|115.589.230
|% 0,70
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2016
|8,2036
|% -0,02
|
|Euro
|9,9085
|9,9151
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,3588
|11,4158
|% -0,24
|
|Frank
|8,9145
|8,9682
|% -0,41
|
|Riyal
|2,1833
|2,1942
|% 0,01
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-8,67
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,01
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,09
|
|B. Petrol
|65,97
|65,97
|0,10
|