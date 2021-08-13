***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2021 10:11
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAPLM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957849
BIST
11:261.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,01
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
11:268,5547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0139
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
11:2610,0492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0141
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0287
11:26483,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,37
|Açılış
|: 483,73
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler11:24
|VKING
|7,60
|4.067.348
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.295.287
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|8.975.186
|% 9,87
|
|AGYO
|3,16
|53.390.231
|% 9,72
|
|GSDDE
|2,45
|7.840.411
|% 9,37
|
|MARKA
|5,01
|4.742.000
|% -9,89
|
|IDGYO
|2,95
|13.362.339
|% -9,79
|
|VKFYO
|6,52
|12.239.130
|% -4,40
|
|EDATA
|16,12
|5.214.198
|% -4,33
|
|FADE
|8,30
|9.482.741
|% -4,16
|
|GARAN
|9,32
|530.805.310
|% 0,32
|
|KRDMD
|8,27
|338.105.716
|% 1,85
|
|SISE
|8,53
|298.893.933
|% 1,31
|
|TUPRS
|99,90
|283.223.582
|% 1,63
|
|GENIL
|14,98
|208.419.973
|% 5,05
|
|YKBNK
|2,50
|178.183.022
|% -0,40
|
|GARAN
|9,32
|530.805.310
|% 0,32
|
|KRDMD
|8,27
|338.105.716
|% 1,85
|
|SISE
|8,53
|298.893.933
|% 1,31
|
|TSKB
|1,30
|26.245.339
|% 0,00
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5402
|8,5446
|% 0,04
|
|Euro
|10,0235
|10,0375
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,7822
|11,8413
|% 0,19
|
|Frank
|9,2400
|9,2956
|% 0,30
|
|Riyal
|2,2761
|2,2875
|% 0,24
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|3,01
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,27
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,33
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,05
|
|B. Petrol
|70,78
|70,78
|-0,53
|