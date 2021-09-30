***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2021 11:25
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAPLM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965845
BIST
11:241.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.397
En Düşük
1.390
11:248,8929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0241
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
11:2410,3355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0202
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2949
11:24494,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 494,90
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler11:24
|VBTYZ
|20,74
|52.703.335
|% 9,97
|
|LINK
|29,56
|8.074.838
|% 8,04
|
|ISBIR
|60,85
|398.446
|% 7,89
|
|ATAGY
|4,20
|12.599.330
|% 6,87
|
|ERSU
|4,40
|35.545.271
|% 5,77
|
|RALYH
|5,87
|209.829
|% -9,97
|
|OYLUM
|9,34
|713.016
|% -9,93
|
|KTSKR
|37,62
|57.200.710
|% -8,33
|
|BIOEN
|34,12
|60.187.106
|% -7,23
|
|MANAS
|16,05
|23.405.464
|% -7,17
|
|THYAO
|14,01
|414.468.283
|% 1,67
|
|GARAN
|9,02
|350.199.717
|% -0,44
|
|SISE
|8,22
|321.649.191
|% 0,61
|
|TUPRS
|114,10
|263.448.040
|% 1,24
|
|KRDMD
|6,41
|254.842.727
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,38
|192.745.328
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,79
|104.612.432
|% 0,56
|
|KRDMD
|6,41
|254.842.727
|% 1,58
|
|SISE
|8,22
|321.649.191
|% 0,61
|
|GARAN
|9,02
|350.199.717
|% -0,44
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8888
|8,8929
|% -0,27
|
|Euro
|10,3303
|10,3355
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,8959
|11,9556
|% -0,29
|
|Frank
|9,4754
|9,5325
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3605
|2,3723
|% -0,36
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|5,72
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,09
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|-1,20
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-0,58
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,69
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,01
|
|B. Petrol
|78,47
|78,47
|0,38
|