***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 12:08
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAPLM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982620
BIST
12:322.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,33
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
12:3213,9240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1368
|Açılış
|: 13,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7533
12:3215,7152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1194
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7553
En Düşük
15,5619
12:32791,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,16
|Açılış
|: 791,41
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler12:31
|EUHOL
|2,31
|22.055.420
|% 10,00
|
|RALYH
|16,83
|6.193.827
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|12.080.781
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|2.555.720
|% 9,91
|
|FLAP
|3,14
|79.995.884
|% 9,79
|
|PRKAB
|64,80
|2.754.713
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|1.478.946
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|2.484.687
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|653.079
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|84.456.591
|% -9,82
|
|THYAO
|22,34
|3.115.593.442
|% 1,55
|
|KRDMD
|10,49
|1.135.625.437
|% -0,10
|
|SISE
|15,42
|1.067.888.947
|% 0,13
|
|PETKM
|9,09
|932.701.470
|% 1,68
|
|TUPRS
|171,70
|844.904.096
|% 4,19
|
|EKGYO
|2,54
|519.931.922
|% 0,40
|
|THYAO
|22,34
|3.115.593.442
|% 1,55
|
|TSKB
|1,62
|178.464.639
|% -0,61
|
|ODAS
|1,60
|173.635.375
|% -1,84
|
|KRDMD
|10,49
|1.135.625.437
|% -0,10
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9367
|13,9563
|% 1,23
|
|Euro
|15,7252
|15,7537
|% 1,01
|
|Sterlin
|18,2846
|18,3763
|% 0,60
|
|Frank
|14,9742
|15,0644
|% 0,71
|
|Riyal
|3,6918
|3,7103
|% 0,74
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-4,32
|
|Altın Gr.
|791
|791
|3,52
|
|Cumhuriyet
|5.235
|5.314
|20,00
|
|Tam
|5.209
|5.339
|17,75
|
|Yarım
|2.518
|2.583
|8,59
|
|Çeyrek
|1.263
|1.291
|4,29
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,92
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,79
|0,03
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|0,14
|