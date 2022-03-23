***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2022 10:01
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012176
BIST
11:302.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,80
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.184
11:3014,8244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 14,8130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8382
En Düşük
14,7784
11:3016,3444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0147
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,3179
11:30915,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,83
|Açılış
|: 915,30
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
917,14
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler11:30
|ENSRI
|16,94
|30.255.140
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|20.771.814
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|33.649.782
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,20
|63.707.494
|% 9,12
|
|IDEAS
|25,08
|20.392.275
|% 7,92
|
|ISBIR
|50,45
|409.755
|% -9,99
|
|PKENT
|258,20
|63.078.827
|% -9,97
|
|SERVE
|13,70
|414.425
|% -7,12
|
|AYEN
|11,17
|36.601.523
|% -6,06
|
|ORMA
|28,60
|57.543
|% -4,67
|
|GARAN
|12,06
|1.296.969.699
|% 1,09
|
|THYAO
|28,58
|908.485.912
|% 0,21
|
|KRDMD
|15,30
|606.601.273
|% 0,26
|
|EREGL
|33,44
|561.042.381
|% -1,07
|
|SISE
|14,22
|385.718.708
|% -0,91
|
|GARAN
|12,06
|1.296.969.699
|% 1,09
|
|YKBNK
|4,07
|304.420.001
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,35
|147.269.551
|% 0,43
|
|ODAS
|1,65
|87.340.246
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|606.601.273
|% 0,26
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8179
|14,8244
|% 0,01
|
|Euro
|16,3332
|16,3444
|% -0,09
|
|Sterlin
|19,5485
|19,6466
|% -0,30
|
|Frank
|15,7796
|15,8746
|% -0,34
|
|Riyal
|3,9387
|3,9584
|% -0,07
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|2,84
|
|Altın Gr.
|915
|915
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,40
|