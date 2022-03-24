***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2022 13:47
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAPLM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012599
BIST
14:132.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,74
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
14:1314,8600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0312
|Açılış
|: 14,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8661
En Düşük
14,7947
14:1316,4067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0617
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4067
En Düşük
16,2775
14:13929,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,71
|Açılış
|: 929,63
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
930,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler14:13
|ULUSE
|70,45
|13.682.681
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|62.776.205
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|58.705.395
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.058.080
|% 9,95
|
|YYAPI
|1,14
|26.531.420
|% 8,57
|
|PKENT
|232,40
|7.978.524
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|43.849.081
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|ISYAT
|3,78
|57.884.221
|% -7,58
|
|KAPLM
|64,25
|14.392.633
|% -5,51
|
|KRDMD
|15,90
|2.348.850.737
|% 3,72
|
|THYAO
|28,08
|1.352.552.428
|% -0,07
|
|EREGL
|33,78
|1.156.479.525
|% 0,84
|
|GARAN
|12,07
|1.046.580.226
|% -0,82
|
|SISE
|14,20
|729.538.759
|% 0,35
|
|KRDMD
|15,90
|2.348.850.737
|% 3,72
|
|DOHOL
|3,25
|455.377.985
|% -1,81
|
|YKBNK
|3,95
|536.030.405
|% -1,74
|
|EKGYO
|2,29
|288.859.926
|% -2,14
|
|GARAN
|12,07
|1.046.580.226
|% -0,82
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8545
|14,8600
|% 0,21
|
|Euro
|16,3713
|16,4067
|% 0,38
|
|Sterlin
|19,5524
|19,6504
|% 0,06
|
|Frank
|15,8810
|15,9766
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9492
|3,9690
|% 0,11
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|2,79
|
|Altın Gr.
|929
|929
|1,34
|
|Cumhuriyet
|6.157
|6.250
|35,00
|
|Tam
|6.129
|6.282
|35,64
|
|Yarım
|2.962
|3.039
|17,25
|
|Çeyrek
|1.486
|1.519
|8,62
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,32
|
Seans Raporu
14:13
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-
14:28GWIND
Yüzde 4.04 oranında artışla 6.44 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 392, 330 adet işlem
-
14:27NIBAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.83 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 810, 713 adet işlem
-
14:26ALKIM
Yüzde 4.15 oranında artışla 22.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 878, 943 adet işlem
-
14:25GWIND
Yüzde 4.20 oranında artışla 6.45 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 362, 572 adet işlem
-
14:24ISYAT
Yüzde -7.58 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 930, 273 adet işlem