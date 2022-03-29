***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2022 12:49
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAPLM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013642
BIST
12:392.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 19,04
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.192
En Düşük
2.182
12:3914,8289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0135
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8416
En Düşük
14,7891
12:3916,3825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1044
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3921
En Düşük
16,2656
12:39911,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,37
|Açılış
|: 911,44
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
910,88
BIST En Aktif Hisseler12:38
|ULUSE
|93,65
|1.167.254
|% 9,98
|
|KENT
|234,00
|1.173.276
|% 9,86
|
|GEREL
|4,59
|17.713.102
|% 9,81
|
|GZNMI
|40,46
|85.424.381
|% 9,23
|
|CASA
|119,70
|67.631
|% 8,62
|
|PSGYO
|15,53
|88.241.326
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|39.459.308
|% -9,95
|
|PKENT
|229,20
|29.333.212
|% -7,02
|
|KAPLM
|67,40
|16.179.016
|% -5,07
|
|PAPIL
|20,90
|6.744.196
|% -4,22
|
|THYAO
|29,38
|1.152.221.707
|% 1,10
|
|KARSN
|5,57
|1.056.954.243
|% 7,95
|
|SISE
|14,60
|853.289.100
|% 2,82
|
|KRDMD
|15,23
|744.737.608
|% 0,53
|
|ODAS
|1,88
|543.661.623
|% 4,44
|
|ODAS
|1,88
|543.661.623
|% 4,44
|
|KARSN
|5,57
|1.056.954.243
|% 7,95
|
|EKGYO
|2,40
|357.289.718
|% 2,56
|
|ZOREN
|1,86
|223.001.116
|% 7,51
|
|DOHOL
|3,36
|252.612.763
|% 3,70
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8228
|14,8339
|% 0,12
|
|Euro
|16,3763
|16,3868
|% 0,67
|
|Sterlin
|19,3657
|19,4628
|% 0,15
|
|Frank
|15,7832
|15,8783
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9426
|3,9623
|% 0,16
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-12,47
|
|Altın Gr.
|911
|912
|-4,21
|
|Cumhuriyet
|6.045
|6.137
|-69,00
|
|Tam
|6.010
|6.160
|-77,60
|
|Yarım
|2.905
|2.980
|-37,53
|
|Çeyrek
|1.457
|1.490
|-18,77
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,57
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|-0,11
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,24
|