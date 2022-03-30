***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2022 17:55
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014116
BIST
17:532.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 18,91
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
17:5314,6482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0755
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
17:5316,3606
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1753
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3762
En Düşük
16,1459
17:53912,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 12,87
|Açılış
|: 912,23
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
912,62
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler17:51
|ULUSE
|103,00
|11.226.018
|% 9,98
|
|GZNMI
|44,80
|148.485.526
|% 9,97
|
|ISFIN
|3,43
|316.509.518
|% 9,94
|
|AKFGY
|3,48
|164.094.780
|% 9,78
|
|KLNMA
|15,80
|1.540.043
|% 9,72
|
|DZGYO
|2,61
|86.781.533
|% -10,00
|
|KENT
|210,90
|3.989.332
|% -9,99
|
|UZERB
|35,12
|1.383.823
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.407.340
|% -9,98
|
|PKENT
|213,10
|42.444.933
|% -9,28
|
|THYAO
|31,98
|4.900.917.151
|% 1,07
|
|GARAN
|12,19
|1.982.670.736
|% 0,66
|
|ASELS
|24,42
|1.791.920.576
|% 2,09
|
|YKBNK
|4,11
|1.491.195.479
|% 2,75
|
|KRDMD
|15,01
|1.286.757.331
|% -0,66
|
|YKBNK
|4,11
|1.491.195.479
|% 2,75
|
|ODAS
|1,68
|515.049.259
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,37
|459.995.643
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,16
|205.541.580
|% 2,65
|
|ADESE
|0,77
|131.835.461
|% 6,94
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6414
|14,6475
|% 0,51
|
|Euro
|16,3497
|16,3615
|% 1,09
|
|Sterlin
|19,2354
|19,3319
|% 1,12
|
|Frank
|15,8088
|15,9040
|% 1,40
|
|Riyal
|3,8925
|3,9120
|% 0,54
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|17,63
|
|Altın Gr.
|911
|912
|12,19
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,15
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,99
|
Seans Raporu
17:51
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17:59DESA
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17:56XU050
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISFIN, AKFGY, ULUSE
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CEOEM, KENT, DZGYO, UZERB