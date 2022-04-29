***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2022 10:02
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025371
BIST
18:052.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
0
En Düşük
0
18:0514,8134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0238
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8244
En Düşük
14,7579
18:0515,6285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0703
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6285
En Düşük
15,5143
18:05909,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 8,85
|Açılış
|: 909,33
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
910,36
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURSG
|5,89
|110.499.231
|% 8,40
|
|PNSUT
|26,32
|22.381.367
|% 4,99
|
|PETUN
|26,12
|19.700.101
|% 4,90
|
|TEZOL
|16,83
|62.704.605
|% 2,75
|
|EGEEN
|1.810,50
|48.258.843
|% 2,72
|
|YUNSA
|22,50
|19.322.936
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,16
|41.498.283
|% 0,00
|
|YESIL
|1,55
|8.010.060
|% 0,00
|
|ULKER
|16,55
|43.370.659
|% 0,00
|
|PKART
|16,60
|22.515.362
|% 0,00
|
|THYAO
|40,50
|6.714.440.475
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|2.361.399.095
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% 0,00
|
|EREGL
|33,16
|1.648.258.685
|% 0,00
|
|SISE
|17,71
|1.526.524.599
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,26
|555.753.148
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,65
|1.108.462.896
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,91
|1.394.135.355
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8062
|14,8134
|% 0,16
|
|Euro
|15,6170
|15,6285
|% 0,45
|
|Sterlin
|18,4858
|18,5785
|% 0,67
|
|Frank
|15,1731
|15,2645
|% 0,16
|
|Riyal
|3,9327
|3,9524
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|17,65
|
|Altın Gr.
|909
|909
|8,95
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,17
|0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,05
|