***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.05.2022 15:08
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028305
BIST
09:552.499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,39
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.499
En Düşük
2.498
09:5515,2955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0492
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,3880
En Düşük
15,2421
09:5516,1706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0881
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,2682
En Düşük
16,0616
09:55907,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,37
|Açılış
|: 907,79
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|20,90
|88.310.388
|% 1,30
|
|TMPOL
|17,18
|23.613.992
|% 0,54
|
|YUNSA
|29,08
|61.923.322
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,15
|142.775.974
|% 0,00
|
|TUPRS
|245,50
|1.378.600.337
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,73
|565.010.652
|% 0,00
|
|ULAS
|3,16
|1.406.625
|% 0,00
|
|YBTAS
|20.000,20
|1.139.602
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,19
|8.316.054
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,84
|62.658.697
|% 0,00
|
|SISE
|20,04
|3.456.366.870
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 0,00
|
|THYAO
|42,20
|2.803.194.200
|% 0,00
|
|EREGL
|34,62
|2.376.127.782
|% 0,00
|
|ASELS
|24,18
|1.949.401.443
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,77
|1.620.111.152
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,21
|567.206.375
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|967.129.222
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,84
|719.095.848
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2891
|15,2936
|% 0,31
|
|Euro
|16,1588
|16,1680
|% 0,53
|
|Sterlin
|18,8728
|18,9675
|% 0,68
|
|Frank
|15,3710
|15,4636
|% 0,64
|
|Riyal
|4,0756
|4,0960
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|6,17
|
|Altın Gr.
|911
|912
|9,18
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,65
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|0,24
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,72
|