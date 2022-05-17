***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 13:54
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAPLM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030817
BIST
15:142.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 17,68
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
15:1415,7554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2143
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
15:1416,6646
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 0,4244
|Açılış
|: 16,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
15:14929,46
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 18,46
|Açılış
|: 929,46
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler15:12
|ORCAY
|19,91
|215.420.327
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|44.925.673
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.257.449
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.439.240
|% 9,96
|
|LIDFA
|5,54
|32.250.040
|% 9,92
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|3.968.964
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|KAPLM
|60,00
|18.778.899
|% -7,69
|
|THYAO
|42,78
|2.447.135.627
|% 0,14
|
|SISE
|19,89
|1.871.940.749
|% 3,06
|
|AKBNK
|7,85
|1.073.240.988
|% -1,51
|
|KRDMD
|14,93
|1.025.699.783
|% 0,13
|
|EREGL
|32,02
|991.364.421
|% 1,07
|
|EKGYO
|2,64
|628.189.300
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,31
|884.119.970
|% -0,69
|
|AKBNK
|7,85
|1.073.240.988
|% -1,51
|
|DOHOL
|3,75
|389.641.811
|% 1,08
|
|SISE
|19,89
|1.871.940.749
|% 3,06
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7408
|15,7583
|% 1,40
|
|Euro
|16,6080
|16,6445
|% 2,49
|
|Sterlin
|19,5784
|19,6766
|% 2,59
|
|Frank
|15,7847
|15,8798
|% 2,22
|
|Riyal
|4,1802
|4,2012
|% 1,25
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|9,80
|
|Altın Gr.
|929
|929
|17,88
|
|Cumhuriyet
|6.191
|6.285
|113,00
|
|Tam
|6.157
|6.315
|104,38
|
|Yarım
|2.976
|3.055
|50,49
|
|Çeyrek
|1.493
|1.527
|25,25
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,77
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|0,26
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,31
|
Seans Raporu
15:12
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15:27BLCYT
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15:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 47 artarak (% 0.92 ) 2, 671
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15:25XU100
Endeks 2, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 21, 997.00 milyon TL de
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15:25EUHOL
Yüzde 9.96 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 493, 428 adet işlem