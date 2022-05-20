***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2022 10:03
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031378
BIST
11:402.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,15
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
11:4015,9850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1431
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
11:4016,9266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0904
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9266
En Düşük
16,7772
11:40948,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,65
|Açılış
|: 948,16
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler11:38
|IMASM
|46,90
|19.424.970
|% 9,99
|
|LIDFA
|6,69
|6.710.886
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|2.796.754
|% 9,73
|
|GENTS
|4,68
|30.976.837
|% 8,33
|
|ORCAY
|23,58
|83.115.700
|% 7,67
|
|PAMEL
|96,50
|4.022.179
|% -8,79
|
|OZRDN
|9,90
|1.606.757
|% -6,95
|
|SMRTG
|21,74
|58.361.912
|% -5,97
|
|ULUSE
|180,60
|28.210.014
|% -5,94
|
|MEPET
|4,66
|14.338.954
|% -5,28
|
|GARAN
|16,27
|1.700.927.475
|% 3,96
|
|THYAO
|42,58
|958.623.222
|% 0,42
|
|AKBNK
|8,18
|805.599.731
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,42
|651.733.520
|% 0,68
|
|SISE
|19,83
|566.136.753
|% -0,40
|
|YKBNK
|4,42
|651.733.520
|% 0,68
|
|SKBNK
|1,18
|138.170.575
|% 0,85
|
|GARAN
|16,27
|1.700.927.475
|% 3,96
|
|AKBNK
|8,18
|805.599.731
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,64
|214.487.676
|% 0,76
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9714
|15,9788
|% 0,86
|
|Euro
|16,9046
|16,9235
|% 0,52
|
|Sterlin
|19,8623
|19,9619
|% 0,60
|
|Frank
|16,3358
|16,4342
|% 0,50
|
|Riyal
|4,2464
|4,2677
|% 0,62
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|3,78
|
|Altın Gr.
|948
|948
|7,31
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,32
|
Seans Raporu
11:38
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