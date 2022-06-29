***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 10:30
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAPLM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039894
BIST
11:012.460
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -30,41
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.455
11:0116,6985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0163
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,7236
En Düşük
16,5602
11:0117,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,5723
En Düşük
17,4507
11:01975,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,95
|Açılış
|: 975,16
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler11:00
|RODRG
|24,12
|4.979.028
|% 8,16
|
|ULUSE
|218,00
|15.894.361
|% 7,13
|
|ORCAY
|17,87
|36.156.443
|% 7,07
|
|BMSCH
|11,06
|71.671.876
|% 6,96
|
|TURSG
|5,19
|205.220.010
|% 6,57
|
|LIDFA
|12,80
|16.168.479
|% -8,57
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|MAKIM
|17,63
|105.708.136
|% -6,32
|
|SEKUR
|14,24
|21.854.847
|% -6,13
|
|SNKRN
|20,26
|303.353
|% -5,06
|
|THYAO
|47,34
|1.382.660.831
|% -1,46
|
|ASELS
|23,36
|439.717.948
|% 0,69
|
|SISE
|21,00
|437.457.026
|% -1,96
|
|EREGL
|27,30
|380.650.973
|% -0,94
|
|AKBNK
|8,28
|290.768.530
|% -0,36
|
|EKGYO
|2,57
|175.100.921
|% -1,91
|
|ODAS
|2,96
|201.701.048
|% -2,95
|
|YKBNK
|4,43
|203.788.107
|% -0,89
|
|TSKB
|2,06
|88.122.400
|% -0,48
|
|MOBTL
|1,78
|73.195.637
|% -3,78
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6922
|16,6993
|% 0,10
|
|Euro
|17,5493
|17,5648
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,3026
|20,4044
|% 0,19
|
|Frank
|17,3903
|17,4951
|% 0,23
|
|Riyal
|4,4363
|4,4585
|% 0,12
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,96
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.514
|6.600
|-37,00
|
|Yarım
|3.189
|3.227
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.613
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,81
|20,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,09
|
Seans Raporu
11:00
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11:14DOCO
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 1, 459.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 688 adet işlem
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11:12LIDFA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 12.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 223, 281 adet işlem
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11:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -36, 51 kaybederek (% -1.35 ) 2, 671
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11:11XU100
Endeks 2, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 7, 924.00 milyon TL de
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11:11SELGD
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 124, 845 adet işlem