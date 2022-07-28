***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2022 10:22
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAPLM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048441
BIST
12:442.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 20,20
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
12:4417,9374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0583
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9374
En Düşük
17,8370
12:4418,2762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,2082
12:441.006,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 9,17
|Açılış
|: 1.006,41
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler12:42
|LUKSK
|66,60
|15.706.027
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|712.263
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|502.238
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,68
|163.804
|% 9,85
|
|PRKAB
|28,96
|150.208.113
|% 9,70
|
|LIDFA
|9,83
|100.165.384
|% -9,98
|
|MTRKS
|58,00
|14.866.849
|% -6,68
|
|FENER
|51,40
|180.639.977
|% -5,86
|
|PEGYO
|2,19
|29.787.138
|% -4,78
|
|ESCOM
|20,80
|13.384.378
|% -4,76
|
|THYAO
|50,50
|1.706.736.019
|% 1,61
|
|SISE
|21,52
|1.029.933.754
|% 1,80
|
|EKGYO
|3,25
|682.556.364
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,76
|656.021.858
|% -1,04
|
|EREGL
|27,40
|509.662.794
|% 0,66
|
|EKGYO
|3,25
|682.556.364
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,76
|656.021.858
|% -1,04
|
|SKBNK
|1,64
|202.291.703
|% 1,23
|
|TSKB
|2,60
|235.529.183
|% -0,76
|
|HLGYO
|2,37
|165.904.771
|% 7,24
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9277
|17,9382
|% 0,33
|
|Euro
|18,2530
|18,2816
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,7333
|21,8423
|% 0,29
|
|Frank
|18,6429
|18,7552
|% 0,45
|
|Riyal
|4,7589
|4,7828
|% 0,26
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|11,86
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|9,82
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.825
|92,00
|
|Tam
|6.760
|6.814
|23,00
|
|Yarım
|3.294
|3.332
|12,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.665
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,43
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,23
|0,24
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,02
|