***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.08.2022 12:30
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050186
BIST
12:312.639
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 46,36
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.639
En Düşük
2.600
12:3117,9489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0361
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8565
12:3118,4420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1211
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4420
En Düşük
18,2569
12:311.019,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,77
|Açılış
|: 1.019,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.020,01
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler12:30
|YBTAS
|22.880,00
|274.560
|% 10,00
|
|FLAP
|4,75
|39.062.679
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|24.596.146
|% 9,95
|
|NTGAZ
|12,40
|45.236.229
|% 9,93
|
|ICBCT
|6,87
|35.928.633
|% 9,92
|
|IMASM
|70,05
|14.796.187
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|79.528.073
|% -9,92
|
|LIDFA
|8,05
|17.305.345
|% -9,04
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|SNGYO
|5,46
|81.037.952
|% -7,77
|
|SISE
|22,88
|1.567.985.466
|% 4,86
|
|THYAO
|51,00
|1.144.158.085
|% 1,19
|
|SASA
|45,80
|1.033.162.747
|% 2,97
|
|TUPRS
|272,50
|601.851.450
|% 1,53
|
|EREGL
|28,02
|587.788.319
|% 1,45
|
|EKGYO
|3,10
|421.039.818
|% 0,32
|
|ODAS
|3,89
|512.180.913
|% 4,29
|
|SISE
|22,88
|1.567.985.466
|% 4,86
|
|YKBNK
|4,77
|326.586.062
|% 0,42
|
|SKBNK
|1,72
|117.320.959
|% 0,58
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9407
|17,9445
|% 0,18
|
|Euro
|18,4183
|18,4390
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,9044
|22,0142
|% 0,72
|
|Frank
|18,8249
|18,9383
|% 0,41
|
|Riyal
|4,7647
|4,7886
|% 0,21
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|4,95
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,53
|
|Cumhuriyet
|6.767
|6.869
|19,00
|
|Tam
|6.796
|6.848
|14,00
|
|Yarım
|3.312
|3.348
|7,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.673
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,39
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,31
|