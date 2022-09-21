***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2022 15:19
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAPLM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064495
BIST
15:213.255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -22,92
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
15:2118,3347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0159
|Açılış
|: 18,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
15:2118,1957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0586
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
15:21987,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,15
|Açılış
|: 987,16
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler15:21
|ULUSE
|118,80
|18.627.913
|% 10,00
|
|BAGFS
|21,86
|112.766.660
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,19
|53.242.115
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,95
|76.642.058
|% 9,93
|
|CEMAS
|1,56
|191.410.386
|% 9,86
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|10.844.835
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|201.999.591
|% -9,88
|
|SKBNK
|3,12
|807.255.293
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|220.356.287
|% -9,82
|
|THYAO
|69,95
|3.683.323.320
|% -3,45
|
|ASELS
|32,16
|2.994.728.525
|% 4,55
|
|VAKBN
|8,01
|2.271.013.142
|% -4,98
|
|GARAN
|19,42
|1.952.518.599
|% -3,57
|
|HALKB
|8,07
|1.822.542.396
|% -4,04
|
|EKGYO
|3,85
|1.089.583.185
|% -3,99
|
|VAKBN
|8,01
|2.271.013.142
|% -4,98
|
|YKBNK
|7,07
|1.749.784.665
|% -1,26
|
|SKBNK
|3,12
|807.255.293
|% -9,83
|
|HALKB
|8,07
|1.822.542.396
|% -4,04
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3203
|18,3347
|% 0,09
|
|Euro
|18,1786
|18,1957
|% -0,32
|
|Sterlin
|20,7074
|20,8113
|% -0,32
|
|Frank
|18,9204
|19,0344
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8547
|4,8791
|% 0,05
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|8,75
|
|Altın Gr.
|987
|987
|6,88
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|16,00
|
|Tam
|6.692
|6.775
|0,00
|
|Yarım
|3.261
|3.304
|5,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.653
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,60
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,17
|
|B. Petrol
|92,17
|92,17
|1,55
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:36XU100
Endeks 3, 254 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 39, 302.00 milyon TL de
-
15:34SKBNK
Yüzde -9.83 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 118, 820 adet işlem
-
15:32VAKKO
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 22.90 lira fiyatla işlem gören hissede 465, 055 adet işlem
-
15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 51 kaybederek (% -1.01 ) 2, 880
-
15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEMAS, CRDFA, EGGUB, BAGFS, ULUFA, ULUSE