***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2022 11:17
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAPLM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073039
BIST
12:353.915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 34,32
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.923
En Düşük
3.878
12:3518,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5562
12:3518,2240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0504
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
12:35976,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,84
|Açılış
|: 976,22
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler12:35
|CRFSA
|56,70
|163.624.344
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|14.686.573
|% 9,99
|
|AKMGY
|65,70
|6.599.526
|% 9,96
|
|YAPRK
|51,00
|32.400.026
|% 9,96
|
|SMRTG
|69,00
|46.246.629
|% 9,96
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ISSEN
|43,52
|41.908.985
|% -7,64
|
|ROYAL
|4,58
|103.906
|% -7,10
|
|SEKFK
|9,41
|5.093.750
|% -3,98
|
|DOGUB
|8,10
|3.453.362
|% -3,91
|
|THYAO
|99,40
|4.028.427.043
|% 2,05
|
|HALKB
|8,90
|2.235.911.548
|% 4,46
|
|VAKBN
|9,07
|2.229.717.867
|% 5,47
|
|AKBNK
|15,89
|2.004.860.220
|% 1,15
|
|YKBNK
|9,80
|1.890.527.920
|% 0,72
|
|EKGYO
|4,54
|1.315.353.175
|% 2,02
|
|HALKB
|8,90
|2.235.911.548
|% 4,46
|
|VAKBN
|9,07
|2.229.717.867
|% 5,47
|
|YKBNK
|9,80
|1.890.527.920
|% 0,72
|
|TSKB
|2,77
|478.341.852
|% -0,72
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5894
|18,6059
|% 0,05
|
|Euro
|18,2032
|18,2240
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,7437
|20,8477
|% -0,08
|
|Frank
|18,4356
|18,5466
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9336
|4,9583
|% 0,19
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|4,90
|
|Altın Gr.
|976
|976
|4,08
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-1,00
|
|Tam
|6.653
|6.733
|20,00
|
|Yarım
|3.242
|3.292
|10,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.647
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,57
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|0,04
|
|B. Petrol
|93,57
|93,57
|1,16
|