***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2022 14:41
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KAPLM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074298
BIST
16:003.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 6,32
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.965
16:0018,6098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
16:0018,6373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0865
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
16:00995,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,44
|Açılış
|: 995,23
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler16:00
|DITAS
|38,50
|19.264.271
|% 10,00
|
|TUREX
|16,07
|30.765.487
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|136.306.864
|% 9,98
|
|MRSHL
|340,80
|34.115.352
|% 9,97
|
|TRCAS
|23,84
|146.917.132
|% 9,96
|
|AGYO
|7,53
|58.148.866
|% -9,93
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|ALKA
|36,82
|207.880.792
|% -6,78
|
|UFUK
|63,20
|3.368.380
|% -6,58
|
|ACSEL
|58,50
|59.707.124
|% -5,65
|
|THYAO
|100,20
|3.987.239.287
|% -0,30
|
|AKBNK
|15,70
|2.366.587.427
|% 1,16
|
|ASELS
|32,74
|2.137.490.078
|% 2,63
|
|SISE
|33,64
|1.911.673.676
|% -0,53
|
|TUPRS
|367,00
|1.911.105.078
|% -2,00
|
|EKGYO
|4,62
|1.451.372.304
|% 1,99
|
|SKBNK
|2,11
|628.410.157
|% -2,31
|
|TSKB
|3,10
|898.526.812
|% -2,52
|
|ODAS
|8,02
|1.366.161.320
|% 4,02
|
|DOHOL
|6,13
|1.026.643.391
|% -0,65
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6070
|18,6098
|% 0,04
|
|Euro
|18,6305
|18,6373
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,4411
|21,5486
|% 0,77
|
|Frank
|18,6913
|18,8039
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9370
|4,9617
|% 0,06
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|11,47
|
|Altın Gr.
|995
|995
|6,08
|
|Cumhuriyet
|6.654
|6.754
|4,00
|
|Tam
|6.688
|6.751
|-7,00
|
|Yarım
|3.259
|3.298
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.652
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,05
|
|B. Petrol
|92,46
|92,46
|0,72
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:15BNTAS
Yüzde 5.07 oranında artışla 6.01 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 354, 486 adet işlem
-
16:14CANTE
Yüzde 9.38 oranında artışla 140.00 lira fiyatla işlem gören hissede 579, 404 adet işlem
-
16:13EGEPO
Yüzde 5.39 oranında artışla 15.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 477, 402 adet işlem
-
16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 53 kaybederek (% -0.16 ) 3, 511
-
16:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, TUREX, ADEL, GOLTS, DERHL, TRCAS, SUMAS, CRFSA, METUR, MRSHL