***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2022 10:13
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
10:374.061
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 82,32
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.064
En Düşük
3.987
10:3718,6178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6707
En Düşük
18,5879
10:3718,4745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0709
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5502
En Düşük
18,3744
10:37984,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,74
|Açılış
|: 984,61
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
987,90
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler10:37
|VAKKO
|33,88
|4.484.289
|% 10,00
|
|BRLSM
|18,01
|51.186.165
|% 9,95
|
|EKIZ
|18,87
|552.400
|% 9,71
|
|BALAT
|11,75
|160.399
|% 9,51
|
|SMRTG
|94,10
|165.217.692
|% 9,48
|
|LIDER
|47,70
|19.077.199
|% -10,00
|
|EMNIS
|50,45
|318.390
|% -9,99
|
|DYOBY
|20,20
|16.735.242
|% -9,98
|
|KRTEK
|24,80
|31.632.026
|% -9,36
|
|YKSLN
|10,80
|38.671.142
|% -9,09
|
|THYAO
|103,50
|1.451.707.804
|% 2,17
|
|SASA
|129,80
|951.925.785
|% 7,99
|
|SISE
|33,84
|899.420.443
|% 1,87
|
|TUPRS
|388,40
|591.195.032
|% 2,48
|
|EKGYO
|4,46
|582.604.706
|% 1,13
|
|EKGYO
|4,46
|582.604.706
|% 1,13
|
|YKBNK
|9,37
|409.332.672
|% 1,74
|
|AKBNK
|14,88
|544.744.438
|% 1,78
|
|ISCTR
|9,41
|340.831.660
|% 0,97
|
|DOHOL
|6,05
|191.808.221
|% 1,51
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6140
|18,6178
|% 0,06
|
|Euro
|18,4662
|18,4745
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,3667
|21,4738
|% 0,50
|
|Frank
|18,5697
|18,6816
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% 0,11
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|9,40
|
|Altın Gr.
|984
|984
|7,30
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.622
|6.688
|37,00
|
|Yarım
|3.227
|3.267
|18,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,60
|19,64
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,30
|
|B. Petrol
|94,11
|94,11
|1,30
|
Seans Raporu
10:37
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