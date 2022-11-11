***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2022 10:48
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079367
BIST
12:104.520
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 52,96
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
12:1018,5514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0615
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
12:1019,0368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1850
|Açılış
|: 18,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0652
En Düşük
18,8141
12:101.051,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 8,33
|Açılış
|: 1.051,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,39
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler12:08
|AKENR
|4,40
|84.717.380
|% 10,00
|
|MAALT
|314,00
|39.317.725
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|15.796.001
|% 9,98
|
|BRSAN
|65,80
|74.120.264
|% 9,94
|
|PRDGS
|8,68
|350.854.091
|% 9,60
|
|SNGYO
|4,23
|15.545.732
|% -10,00
|
|TRILC
|12,22
|107.960.980
|% -4,31
|
|KNFRT
|13,18
|29.606.685
|% -4,01
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|DGNMO
|5,53
|25.965.468
|% -3,66
|
|THYAO
|114,00
|3.628.388.697
|% 0,53
|
|EREGL
|37,52
|3.215.304.201
|% -0,05
|
|ASELS
|40,04
|2.893.576.549
|% 5,26
|
|PETKM
|14,54
|1.643.621.549
|% 0,41
|
|ODAS
|10,64
|1.496.839.980
|% 6,61
|
|EKGYO
|5,43
|1.059.630.822
|% 0,93
|
|ODAS
|10,64
|1.496.839.980
|% 6,61
|
|YKBNK
|9,97
|1.370.209.136
|% 2,05
|
|TSKB
|3,17
|409.838.458
|% 1,28
|
|PSGYO
|8,41
|708.512.172
|% 6,73
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5544
|18,5604
|% 0,38
|
|Euro
|19,0349
|19,0443
|% 1,02
|
|Sterlin
|21,7292
|21,8382
|% 0,63
|
|Frank
|19,2215
|19,3373
|% 0,78
|
|Riyal
|4,9186
|4,9433
|% 0,31
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|7,64
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|8,30
|
|Cumhuriyet
|6.955
|7.060
|109,00
|
|Tam
|6.972
|7.045
|27,00
|
|Yarım
|3.387
|3.444
|13,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,01
|13,02
|0,13
|
|B. Petrol
|95,94
|95,94
|2,27
|