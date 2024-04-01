***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2024 12:13
***KAPLM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAPLM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264971
BIST
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16:049.098
En Düşük
|Değişim
|: -0,49%
|| -44,64
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
16:0431,9637
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,4347
|Açılış
|: 31,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
16:0434,5092
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -0,5278
|Açılış
|: 34,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
16:042.314,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -13,23
|Açılış
|: 2.316,89
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler16:04
|AKENR
|13,97
|1.002.643.476
|% 10,00
|
|SELVA
|17,05
|52.320.842
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ISGSY
|27,34
|100.543.912
|% 9,98
|
|IZINV
|59,55
|48.247.054
|% 9,97
|
|BAGFS
|22,50
|105.204.756
|% -10,00
|
|UFUK
|239,40
|9.726.544
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|5.254.906
|% -10,00
|
|EMNIS
|218,70
|2.748.792
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|89.547.124
|% -9,99
|
|THYAO
|300,25
|8.810.299.613
|% 0,84
|
|ISCTR
|11,34
|5.292.589.377
|% 2,15
|
|YKBNK
|28,06
|3.752.027.809
|% 2,63
|
|TUPRS
|178,40
|3.256.089.827
|% 0,79
|
|KCHOL
|204,80
|2.551.627.575
|% 2,81
|
|ISCTR
|11,34
|5.292.589.377
|% 2,15
|
|ZOREN
|5,92
|1.721.613.310
|% -0,50
|
|EKGYO
|9,33
|2.423.113.262
|% -6,42
|
|YKBNK
|28,06
|3.752.027.809
|% 2,63
|
|PETKM
|19,13
|1.534.659.274
|% -3,53
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9550
|31,9637
|% -1,34
|
|Euro
|34,4672
|34,5092
|% -1,51
|
|Sterlin
|39,7496
|39,9488
|% -4,14
|
|Frank
|34,9341
|35,1092
|% -4,08
|
|Riyal
|8,4045
|8,4466
|% -3,97
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,19
|25,22
|% 0,66
|
|Platin
|903,73
|906,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,55
|1.003,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,94
|86,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.255,04
|2.255,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:04
daha fazla
-
16:19CEMAS
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 777, 828 adet işlem
-
16:18OYAKC
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 57.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 263, 906 adet işlem
-
16:17SURGY
Yüzde -6.16 oranında düşüşle 39.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 130, 499 adet işlem
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 82 kaybederek (% -0.11 ) 9, 859
-
16:16XU100
Endeks 9, 102 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 78, 539.00 milyon TL de