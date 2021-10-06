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***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.10.2021 19:34



***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Şirket'in işletme konusu, her türlü dijital baskı ve ambalaj malzemesi ile reklam ve fuar gereçlerine baskı yapmak bu malzemeleri baskılı-baskısız yeni formlar vererek başka ürünlere (ör:oyun/oyuncak, eğitim aracı, oda süsü vb.) dönüştürmek üretilmiş veya satın alınmış bu malzemelerin ticaretini yapmak her türlü ambalaj sanayi, reklam, fuar, çocuk oyunu, çocuk eğitimi malzemeleri v.s. ürünleri üretmek, üretilen ürünlerin satış, pazarlama, ithalat, ihracat ve dahili ticareti ile iştigal etmek
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 9.099.799,38
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2021
Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 20.000.000

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016 10.916.665,894
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 5.749.999,988
C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 3.333.334,118

Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.10.2021

Ek Açıklamalar
29.09.2021 tarihli "İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme"ye ilişkin özel durum açıklamamıza istinaden, Duyuru Metni'nin onayı için ekli belgelerle birlikte 06.10.2021 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 Ek-1-Bölünme Planı.pdf - Bölünme Planı
EK: 2 Ek-2-Bölünme Raporu.pdf - Bölünme Raporu
EK: 3 Ek-3-Duyuru.pdf - Duyuru Metni
EK: 4 Ek-4-YMM Raporu.pdf - Diğer
EK: 5 Ek-5-Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer
EK: 6 Ek-6-Kaplamin A.Ş. 30.06.2021 Vuk Bilançosu.pdf - Diğer
EK: 7 Ek-7-Kaplamin A.Ş. 30.06.2021 Sınırlı Denetim Raporu.pdf - Diğer
EK: 8 Ek-8-Rekabet Kurulu Beyanı.pdf - Diğer
EK: 9 Ek-9-Prigo A.Ş. Esas Sözleşme.pdf - Diğer
EK: 10 Ek-10-Prigo A.Ş. Kuruluş Bilançosu.pdf - Diğer
EK: 11 Ek-11-Bölünme İşleminin Gerekçesi.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967597


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Gümüş Gr. 6,47 6,47 0,02  
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