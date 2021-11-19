***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye İlişkin SPK Onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiBölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Şirket'in işletme konusu, her türlü dijital baskı ve ambalaj malzemesi ile reklam ve fuar gereçlerine baskı yapmak bu malzemeleri baskılı-baskısız yeni formlar vererek başka ürünlere (ör:oyun/oyuncak, eğitim aracı, oda süsü vb.) dönüştürmek üretilmiş veya satın alınmış bu malzemelerin ticaretini yapmak her türlü ambalaj sanayi, reklam, fuar, çocuk oyunu, çocuk eğitimi malzemeleri v.s. ürünleri üretmek, üretilen ürünlerin satış, pazarlama, ithalat, ihracat ve dahili ticareti ile iştigal etmekBölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 9.099.799,38Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2021Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 20.000.000Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016 10.916.665,894B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 5.749.999,988C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 3.333.334,118Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.10.2021Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 18.11.2021Ek Açıklamalar29.09.2021 tarihli yönetim kurulu kararımıza istinaden "İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme"ye ilişkin özel durum açıklamamız yayınlanmış, Duyuru Metni'nin onayı için de 06.10.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun onaylandığına ilişkin SPK onaylı duyuru metni, bölünme planı ve bölünme raporu ektedir. Bölünme işlemine ilişkin 30.06.2021 tarihli mali ve finansal tablolar bölünme raporunda mevcuttur.Bölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 Ek-1 Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 2 Ek-2 Kısmi Bölünme Planı.pdf - Bölünme PlanıEK: 3 Ek-3 Kısmi Bölünme Raporu.pdf - Bölünme Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978822BIST