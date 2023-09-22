***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.09.2023 15:21
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yonetim kurulu toplantısında,
18/2023 sayılı ve 01.09.2023 tarihli yonetim kurulu kararımıza ek olarak, şirket esas sözleşmesinin 06 ve 09 no.lu maddelerinin de ekteki tadil tasarısında olduğu gibi değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196847
BIST
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17:168.045
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 44,48
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
7.981
En Yüksek
8.094
17:1627,1740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0534
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1740
En Düşük
27,0615
17:1628,9917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0907
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
17:161.683,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,69
|Açılış
|: 1.683,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.684,53
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler17:14
|ADGYO
|30,14
|6.979.731
|% 10,00
|
|RAYSG
|56,10
|95.633.300
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|4.816.260
|% 10,00
|
|TARKM
|253,20
|66.747.065
|% 9,99
|
|TETMT
|2.144,90
|55.477.984
|% 9,99
|
|SUMAS
|234,00
|917.280
|% -10,00
|
|GIPTA
|33,24
|1.706.556.287
|% -9,97
|
|ATAGY
|10,11
|78.891.550
|% -8,75
|
|ISBIR
|113,50
|2.614.552
|% -8,10
|
|AGYO
|7,44
|114.000.880
|% -7,12
|
|TUPRS
|155,10
|8.887.364.706
|% 4,94
|
|ISCTR
|25,12
|7.704.864.315
|% 8,56
|
|ASTOR
|141,70
|6.632.166.298
|% 0,85
|
|EREGL
|43,26
|5.487.388.617
|% 3,64
|
|EUPWR
|244,40
|5.412.975.760
|% 6,72
|
|ZOREN
|4,88
|1.600.830.203
|% 3,17
|
|ISCTR
|25,12
|7.704.864.315
|% 8,56
|
|YKBNK
|17,01
|3.661.284.168
|% 0,06
|
|KATMR
|2,26
|460.613.884
|% 9,71
|
|IHLAS
|1,15
|174.811.853
|% 7,48
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1613
|27,1666
|% 0,17
|
|Euro
|28,9797
|28,9894
|% 0,31
|
|Sterlin
|33,2577
|33,4245
|% 0,04
|
|Frank
|29,9007
|30,0809
|% 0,13
|
|Riyal
|7,2197
|7,2559
|% 0,16
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|6,84
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|7,95
|
|Cumhuriyet
|11.367
|11.539
|70,00
|
|Tam
|11.125
|11.200
|10,00
|
|Yarım
|5.580
|5.623
|5,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.811
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|20,63
|20,65
|0,23
|
|B. Petrol
|94,41
|94,41
|1,11
|
Seans Raporu
17:14
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17:29METUR
Yüzde 4.64 oranında artışla 19.17 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 950, 627 adet işlem
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17:25SKTAS
Yüzde 4.17 oranında artışla 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 225, 104 adet işlem