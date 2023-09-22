***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yonetim kurulu toplantısında,18/2023 sayılı ve 01.09.2023 tarihli yonetim kurulu kararımıza ek olarak, şirket esas sözleşmesinin 06 ve 09 no.lu maddelerinin de ekteki tadil tasarısında olduğu gibi değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196847BIST