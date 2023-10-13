***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.10.2023 11:26
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2023 - 22.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK 61-2023 bülteninde, esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Pay Senetleri ve Devri" başlıklı 9'uncu, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu ve "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddesinin tadiline ilişkin talebimizin uygun görülmesine karar verildiği belirtilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205689
BIST
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11:288.151
En Düşük
|Değişim
|: -1,31%
|| -107,79
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.127
En Yüksek
8.242
11:2827,8031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0774
|Açılış
|: 27,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
11:2829,3665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0958
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
11:281.684,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 17,90
|Açılış
|: 1.684,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.684,94
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler11:26
|BMSTL
|53,90
|45.714.504
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|200.824.851
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|41.426.704
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|41.140.655
|% 9,99
|
|VERUS
|235,90
|21.195.778
|% 9,98
|
|CASA
|147,50
|6.789.425
|% -9,95
|
|TETMT
|2.115,00
|949.635
|% -9,54
|
|ENSRI
|35,04
|192.521.507
|% -9,46
|
|MIATK
|490,00
|24.965.990
|% -9,26
|
|IHAAS
|16,49
|135.118.157
|% -8,84
|
|THYAO
|221,40
|1.920.027.696
|% -1,64
|
|BRSAN
|967,00
|1.890.813.466
|% -2,16
|
|ASELS
|43,38
|1.378.386.135
|% 0,65
|
|YKBNK
|18,88
|1.350.420.433
|% -2,48
|
|TUPRS
|146,20
|1.213.742.444
|% -0,68
|
|ZOREN
|6,36
|726.899.210
|% 0,47
|
|YKBNK
|18,88
|1.350.420.433
|% -2,48
|
|EKGYO
|7,78
|544.421.896
|% -1,89
|
|ODAS
|13,43
|775.271.117
|% -0,74
|
|KATMR
|2,97
|124.543.905
|% -0,34
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7947
|27,7996
|% 0,27
|
|Euro
|29,3635
|29,3723
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,8410
|34,0108
|% 0,54
|
|Frank
|30,5376
|30,7216
|% 0,44
|
|Riyal
|7,3883
|7,4254
|% 0,24
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|15,43
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|16,97
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.398
|11.491
|64,00
|
|Yarım
|5.717
|5.768
|33,00
|
|Çeyrek
|2.850
|2.884
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,20
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|0,32
|
|B. Petrol
|87,92
|87,92
|1,92
|
Seans Raporu
11:26
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11:40DMRGD
Yüzde -6.94 oranında düşüşle 17.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 378, 361 adet işlem
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11:39ALCAR
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 1, 072.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 381 adet işlem
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11:38OZKGY
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 10.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 070, 699 adet işlem
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11:38OZKGY
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 10.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 070, 699 adet işlem
-
11:37XU100
Endeks 8, 138 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 46 altında . İşlem hacmi 30, 208.00 milyon TL de