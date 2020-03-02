***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -966.995 -15.109.504 8.641.288 45.630.381 45.630.381Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-538.510 -538.510Transferler8.641.288 -8.641.288 0Dönem Karı (Zararı)6.395.565 6.395.565Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-49.990 -49.990Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.016.985 -7.006.726 6.395.565 51.437.446 51.437.446Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.016.985 -7.006.726 6.395.565 51.437.446 51.437.446Transferler6.395.565 -6.395.565 0Dönem Karı (Zararı)-3.282.791 -3.282.791Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-887.171 -887.171Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.904.156 -611.161 -3.282.791 47.267.484 47.267.484Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.537.649 16.520.356Dönem Karı (Zararı)-3.282.791 6.395.565Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.374.781 18.413.715Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 5.486.979 6.326.163Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler478.583 942.527Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.1,22.2 478.583 942.527Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.048.392 2.484.577Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16.1,16.2 2.048.392 2.484.577Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.489.851 6.358.777Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-12.102 -2.464.752Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24,22.2 11.501.953 8.823.529Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-77.524Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -707.091 1.755.279Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-511.007 -120.000Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -511.007 -120.000Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler166.598 666.392İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.486.250 -6.350.624Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler186.320 -16.392.684Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler284.067 202.477Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.118.424 -5.407.217Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.032.411 15.128.674Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.032.304 138.766Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler51.128 -87.535İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.126.082 66.895Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.605.740 18.458.656Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.078.199 -1.168.424Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -1.989.892 -769.876YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.702.974 -5.583.516Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.476.554 130.766Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -9.191.630 -5.714.282Alınan Faiz12.102FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.393.380 -10.568.362Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri70.591.628 26.581.468Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-57.363.017 -25.080.848Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-877.878 -3.658.388Ödenen Faiz-10.957.353 -8.410.594YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)228.055 368.478NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)228.055 368.478DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.633.893 1.265.415DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.861.948 1.633.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.861.948 1.633.893Ticari Alacaklar3.1 69.221.864 69.886.767İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.1 6.492.430 3.092.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1 62.729.434 66.794.017Diğer Alacaklar1.273.432 1.557.499İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3.3 332.342 307.280İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 941.090 1.250.219Stoklar10 20.714.630 22.064.636Peşin Ödenmiş Giderler9.1 1.085.578 2.672.970Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.725 13.024Diğer Dönen Varlıklar18 699.657 27.002ARA TOPLAM94.858.834 97.855.791TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR94.858.834 97.855.791DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 784.888 784.888Maddi Duran Varlıklar12 62.438.844 59.761.616Kullanım Hakkı Varlıkları11 2.216.983 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 53.572 101.359TOPLAM DURAN VARLIKLAR65.494.287 60.647.863TOPLAM VARLIKLAR160.353.121 158.503.654KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.1 31.200.808 14.070.716İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar31.200.808 14.070.716Banka Kredileri30.238.941 14.070.716Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.2 961.867 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.1 4.659.006 4.668.755Ticari Borçlar58.553.459 66.961.224İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.2 36.159.351 41.577.543İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2 22.394.108 25.383.681Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.291.178 961.677Diğer Borçlar151.058 100.714İlişkili Taraflara Diğer Borçlar52.150 52.150İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar98.908 48.564Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.642.396 1.903.536İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.4 13.835 1.560.569İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.2 1.628.561 342.967Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 1.989.892Kısa Vadeli Karşılıklar2.951.700 3.580.443Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16.1 2.918.364 3.478.190Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar33.336 102.253Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler83.141 0ARA TOPLAM100.532.746 94.236.957TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER100.532.746 94.236.957UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.1 5.115.768 6.310.985İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.115.768 6.310.985Banka Kredileri3.729.771 6.310.985Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.2 1.385.997 0Ticari Borçlar802.859 427.505İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2 802.859 427.505Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)333.196 499.794Uzun Vadeli Karşılıklar4.392.442 2.753.457Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16.2 4.392.442 2.753.457Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 1.908.626 2.837.510TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.552.891 12.829.251TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER113.085.637 107.066.208ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar47.267.484 51.437.446Ödenmiş Sermaye19.1 20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19.1 10.546.241 10.546.241Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.615.195 21.502.366Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.615.195 21.502.366Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19.2 22.519.351 22.519.351Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.2 -1.904.156 -1.016.985Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-611.161 -7.006.726Net Dönem Karı veya Zararı-3.282.791 6.395.565TOPLAM ÖZKAYNAKLAR47.267.484 51.437.446TOPLAM KAYNAKLAR160.353.121 158.503.654Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 186.876.183 208.389.305Satışların Maliyeti20 -153.380.781 -170.048.136TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.495.402 38.341.169BRÜT KAR (ZARAR)33.495.402 38.341.169Genel Yönetim Giderleri21.1 -7.542.456 -6.325.747Pazarlama Giderleri21.2 -15.865.281 -14.706.152Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.1 3.255.096 10.497.241Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22.2 -5.776.830 -10.808.619ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.565.931 16.997.892Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 511.007 120.000TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 -239.020FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.076.938 16.878.872Finansman Gelirleri12.102 95.501Finansman Giderleri24 -12.078.922 -8.823.529SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.989.882 8.150.844Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri707.091 -1.755.279Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 0 -1.989.892Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 707.091 234.613SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.282.791 6.395.565DÖNEM KARI (ZARARI)-3.282.791 6.395.565Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.282.791 6.395.565Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-887.171 -49.990Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.108.964 -62.488Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler221.793 12.498Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 221.793 12.498Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-887.171 -49.990TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.169.962 6.345.575Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.169.962 6.345.575http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823558BIST