***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.016.985 -7.006.726 6.395.565 51.437.446 51.437.446Transferler6.395.565 -6.395.565 0Dönem Karı (Zararı)-545.561 -545.561Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-227.658 -227.658Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.244.643 -611.161 -545.561 50.664.227 50.664.227Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.904.156 -611.161 -3.282.791 47.267.484 47.267.484Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-3.282.791 3.282.791 0Dönem Karı (Zararı)3.199.577 3.199.577Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-394.393 -394.393Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.298.549 -3.893.952 3.199.577 50.072.668 50.072.668Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.637.758 897.439Dönem Karı (Zararı)3.199.577 -545.561Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.421.007 9.611.399Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 2.945.542 2.527.662Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler447.560 -269.466Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 447.560 -269.466Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler718.962 1.281.082Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler718.962 1.281.082Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.365.449 6.423.218Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-974 -5.654Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.366.423 6.428.872Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-56.506 42.545Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-393.642İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.850.868 -4.594.550Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.870.804 2.369.820Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler866.705 719.758Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.165.036 -3.694.144Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.962.704 -2.674.471Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.475 13.399İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.358.570 -1.328.912Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.769.716 4.471.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.131.958 -1.583.957Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.989.892YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.464.164 -2.293.944Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -2.465.138 -2.299.598Alınan Faiz974 5.654FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.279.436 1.614.528Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri44.714.313 33.055.466Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-45.370.688 -24.953.722Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-486.356 -287.576Ödenen Faiz-3.136.705 -6.199.640YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-105.842 218.023NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-105.842 218.023DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.861.948 1.633.893DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.756.106 1.851.916Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.756.106 1.861.948Ticari Alacaklar60.903.500 69.221.864İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.1 4.402.395 6.492.430İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1 56.501.105 62.729.434Diğer Alacaklar406.727 1.273.432İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3.3 332.342İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 406.727 941.090Stoklar10 31.879.666 20.714.630Peşin Ödenmiş Giderler9.1 2.155.892 1.085.578Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.871 1.725Diğer Dönen Varlıklar3.034.722 699.657ARA TOPLAM100.138.484 94.858.834TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR100.138.484 94.858.834DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 784.888 784.888Maddi Duran Varlıklar12 62.669.231 62.438.844Kullanım Hakkı Varlıkları11 3.205.136 2.216.983Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 49.071 53.572TOPLAM DURAN VARLIKLAR66.708.326 65.494.287TOPLAM VARLIKLAR166.846.810 160.353.121KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar29.621.974 31.200.808İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar29.621.974 31.200.808Banka Kredileri6 28.194.276 30.238.941Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.2 1.427.698 961.867Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 4.818.549 4.659.006Ticari Borçlar61.414.331 58.553.459İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.2 34.796.197 36.159.351İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2 26.618.134 22.394.108Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 1.546.480 1.291.178Diğer Borçlar123.583 151.058İlişkili Taraflara Diğer Borçlar52.150 52.150İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar71.433 98.908Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.273.428 1.642.396İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.4 13.835İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.2 1.273.428 1.628.561Kısa Vadeli Karşılıklar3.878.011 2.951.700Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.517.611 2.918.364Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.360.400 33.336Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler83.141ARA TOPLAM102.676.356 100.532.746TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER102.676.356 100.532.746UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.316.489 5.115.768İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.316.489 5.115.768Banka Kredileri6 4.188.236 3.729.771Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.2 2.128.253 1.385.997Ticari Borçlar904.691 802.859İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2 904.691 802.859Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)249.894 333.196Uzun Vadeli Karşılıklar4.873.190 4.392.442Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.2 4.873.190 4.392.442Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.753.522 1.908.626TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.097.786 12.552.891TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER116.774.142 113.085.637ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.072.668 47.267.484Ödenmiş Sermaye17 20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 10.546.241 10.546.241Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.220.802 20.615.195Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.220.802 20.615.195Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 22.519.351 22.519.351Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -2.298.549 -1.904.156Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-3.893.952 -611.161Net Dönem Karı veya Zararı18 3.199.577 -3.282.791TOPLAM ÖZKAYNAKLAR50.072.668 47.267.484TOPLAM KAYNAKLAR166.846.810 160.353.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat89.729.864 94.300.154 44.196.358 47.183.847Satışların Maliyeti-70.583.954 -76.561.977 -35.972.176 -38.900.954TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.145.910 17.738.177 8.224.182 8.282.893BRÜT KAR (ZARAR)19.145.910 17.738.177 8.224.182 8.282.893Genel Yönetim Giderleri-3.303.885 -3.662.086 -1.463.381 -1.338.282Pazarlama Giderleri-9.420.525 -8.053.538 -4.768.315 -4.320.656Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.852.533 2.034.034 889.199 734.107Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.707.870 -2.136.385 -1.502.276 -147.528ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.566.163 5.920.202 1.379.409 3.210.534FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.566.163 5.920.202 1.379.409 3.210.534Finansman Gelirleri974 5.654 68 2.058Finansman Giderleri-2.424.066 -6.428.872 -1.064.047 -3.256.074SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.143.071 -503.016 315.430 -43.482Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri56.506 -42.545 98.965 -57.406Dönem Vergi (Gideri) Geliri-339.769 -2.967Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri56.506 297.224 98.965 -54.439SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.199.577 -545.561 414.395 -100.888DÖNEM KARI (ZARARI)18 3.199.577 -545.561 414.395 -100.888Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.199.577 -545.561 414.395 -100.888Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)1 TL nominal paya karşılık 18 0,15998000 -0,02728000 0,02072000 0,00504000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)1 TL nominal paya karşılık 18 0,15998000 -0,02728000 0,02072000 0,00504000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-394.393 -227.658 -82.685 -144.031Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-492.991 -284.572 -103.356 -180.038Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler98.598 56.914 20.671 36.007Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi98.598 56.914 20.671 36.007Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-394.393 -227.658 -82.685 -144.031TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.805.184 -773.219 331.710 -244.919Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.805.184 -773.219 331.710 -244.919http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867497BIST