***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.016.985 -7.006.726 6.395.565 51.437.446 51.437.446Transferler6.395.565 -6.395.565 0Dönem Karı (Zararı)-5.777.491 -5.777.491Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-330.851 -330.851Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.347.836 -611.161 -5.777.491 45.329.104 45.329.104Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -611.161 -3.282.791 47.267.484 47.267.484Transferler-3.282.791 3.282.791 0Dönem Karı (Zararı)4.939.043 4.939.043Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-600.721 -600.721Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.504.877 -3.893.952 4.939.043 51.605.806 51.605.806Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.421.818 -2.093.381Dönem Karı (Zararı)4.939.043 -5.777.491Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.285.224 14.673.214Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 4.286.293 3.321.131Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler290.734 -155.427Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 290.734 -155.427Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.149.909 1.529.712Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.149.909 1.529.712Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.394.641 9.926.804Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.152 9.926.804Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.395.793Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler163.647Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler50.994İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.670.491 -7.277.519Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.476.298 2.052.377Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.449.951 1.181.604Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.044.337 1.292.585Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.969.549 -11.590.520Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler53.927 11.134İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-723.381 -224.699Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.553.776 1.618.204Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.131.958 -1.721.693Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -1.989.892YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.615.932 -3.632.723Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -4.617.084 -3.640.731Alınan Faiz1.152 8.008FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.177.040 4.431.782Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri72.175.073 53.711.777Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-64.416.923 -39.192.092Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-635.457 -153.091Ödenen Faiz-4.945.653 -9.934.812YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.017.074 -1.294.322NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.017.074 -1.294.322DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.861.948 1.633.893DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ844.874 339.571Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 844.874 1.861.948Ticari Alacaklar76.407.428 69.221.864İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.1 1.548.089 6.492.430İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1 74.859.339 62.729.434Diğer Alacaklar3.723.383 1.273.432İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3.3 332.342İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.723.383 941.090Stoklar10 29.758.967 20.714.630Peşin Ödenmiş Giderler9.1 2.261.455 1.085.578Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.898 1.725Diğer Dönen Varlıklar1.444.284 699.657ARA TOPLAM114.442.289 94.858.834TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR114.442.289 94.858.834DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 784.888 784.888Maddi Duran Varlıklar12 63.753.531 62.438.844Kullanım Hakkı Varlıkları11 3.310.412 2.216.983Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 185.424 53.572TOPLAM DURAN VARLIKLAR68.034.255 65.494.287TOPLAM VARLIKLAR182.476.544 160.353.121KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar38.842.812 31.200.808İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar38.842.812 31.200.808Banka Kredileri6 37.133.973 30.238.941Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.2 1.708.839 961.867Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 4.278.707 4.659.006Ticari Borçlar63.300.201 58.553.459İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.2 38.914.966 36.159.351İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2 24.385.235 22.394.108Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 2.170.494 1.291.178Diğer Borçlar204.985 151.058İlişkili Taraflara Diğer Borçlar52.150 52.150İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar152.835 98.908Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.301.447 1.642.396İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.4 13.835İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.2 1.301.447 1.628.561Kısa Vadeli Karşılıklar3.621.287 2.951.700Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.898.771 2.918.364Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar722.516 33.336Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler83.141ARA TOPLAM113.719.933 100.532.746TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER113.719.933 100.532.746UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.636.073 5.115.768İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.636.073 5.115.768Banka Kredileri6 4.423.328 3.729.771Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.2 2.212.745 1.385.997Ticari Borçlar3.025.666 802.859İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2 3.025.666 802.859Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)208.244 333.196Uzun Vadeli Karşılıklar5.358.729 4.392.442Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.2 5.358.729 4.392.442Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.922.093 1.908.626TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.150.805 12.552.891TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER130.870.738 113.085.637ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.605.806 47.267.484Ödenmiş Sermaye17 20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 10.546.241 10.546.241Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.014.474 20.615.195Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.014.474 20.615.195Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 22.519.351 22.519.351Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -2.504.877 -1.904.156Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-3.893.952 -611.161Net Dönem Karı veya Zararı18 4.939.043 -3.282.791TOPLAM ÖZKAYNAKLAR51.605.806 47.267.484TOPLAM KAYNAKLAR182.476.544 160.353.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat156.529.421 141.544.485 66.799.557 48.445.590Satışların Maliyeti-124.933.651 -117.684.633 -54.349.697 -42.044.312TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.595.770 23.859.852 12.449.860 6.401.278BRÜT KAR (ZARAR)31.595.770 23.859.852 12.449.860 6.401.278Genel Yönetim Giderleri-5.171.106 -5.377.300 -1.867.221 -1.715.214Pazarlama Giderleri-16.497.393 -12.356.660 -7.076.868 -4.303.122Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.305.840 2.191.666 2.453.307 157.632Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-5.646.699 -4.168.245 -1.938.829 -2.031.860ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.586.412 4.149.313 4.020.249 -1.491.286FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.586.412 4.149.313 4.020.249 -1.491.286Finansman Gelirleri1.152 8.008 178 2.354Finansman Giderleri-4.484.874 -9.934.812 -2.060.808 -3.505.940SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.102.690 -5.777.491 1.959.619 -4.994.872Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-163.647 -220.153 42.545Dönem Vergi (Gideri) Geliri339.769Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-163.647 -220.153 -297.224SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.939.043 -5.777.491 1.739.466 -4.952.327DÖNEM KARI (ZARARI)18 4.939.043 -5.777.491 1.739.466 -4.952.327Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.939.043 -5.777.491 1.739.466 -4.952.327Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)1 TL nominal hisseye karşılık 18 0,24695000 -0,28887000 0,08697000 -0,24762000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)1 TL nominal hisseye karşılık 18 0,24695000 0,28887000 0,08697000 -0,24762000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-600.721 -330.851 -206.328 -103.193Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-750.901 -413.564 -257.910 -128.992Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler150.180 82.713 51.582 25.799Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi150.180 82.713 51.582 25.799Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-600.721 -330.851 -206.328 -103.193TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.338.322 -6.108.342 1.533.138 -5.055.520Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.338.322 -6.108.342 1.533.138 -5.055.520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885096BIST