***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.016.985 -7.006.726 6.395.565 51.437.446 51.437.446Transferler6.395.565 -6.395.565 -3.282.791 -3.282.791 -3.282.791Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)47.267.484 47.267.484Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.904.156 -611.161 -3.282.791 47.267.484 47.267.484Transferler-3.282.791 3.282.791 0Dönem Karı (Zararı)7.763.383 7.763.383 7.763.383Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.011.781 -1.011.781 -1.011.781Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.915.937 -3.893.952 7.763.383 54.019.086 54.019.086Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.438.975 5.537.649Dönem Karı (Zararı)7.763.383 -3.282.791Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.990.752 18.374.781Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 6.530.855 5.486.979Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler465.825 478.583Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.1, 21 465.825 478.583Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.104.889 2.048.392Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16.1, 16.2 2.104.889 2.048.392Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.097.396 11.489.851Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.507 -12.102Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23, 21 5.098.903 11.501.953Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-77.524Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 1.791.787 -707.091Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-511.007Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -511.007Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler166.598İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.073.804 -5.486.250Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.374.639 186.320Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.098.924 284.067Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.418.367 2.118.424Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.406.635 -8.032.411Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)478.372 1.032.304Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.555.132 51.128İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.377.987 -1.126.082Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları19.680.331 9.605.740Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -1.241.356 -2.078.199Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -1.989.892YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.127.171 -6.702.974Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12,13 0 2.476.554Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12, 13 -13.128.678 -9.191.630Alınan Faiz1.507 12.102FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.740.852 1.393.380Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri80.084.743 70.591.628Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-76.685.253 -57.363.017Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.502.930 -877.878Ödenen Faiz-5.637.412 -10.957.353YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.570.952 228.055NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.570.952 228.055DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.861.948 1.633.893DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.432.900 1.861.948Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.432.900 1.861.948Ticari Alacaklar88.130.678 69.221.864İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.1 2.840.628 6.492.430İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1 85.290.050 62.729.434Diğer Alacaklar3.372.356 1.273.432İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3.3, 8 509.066 332.342İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.863.290 941.090Stoklar10 32.132.997 20.714.630Peşin Ödenmiş Giderler9.1 1.427.712 1.085.578Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar191 1.725Diğer Dönen Varlıklar14 1.670.381 699.657ARA TOPLAM130.167.215 94.858.834TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR130.167.215 94.858.834DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 784.888 784.888Maddi Duran Varlıklar12 70.832.261 62.438.844Kullanım Hakkı Varlıkları11 3.037.936 2.216.983Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 221.060 53.572TOPLAM DURAN VARLIKLAR74.876.145 65.494.287TOPLAM VARLIKLAR205.043.360 160.353.121KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar35.579.125 31.200.808İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar35.579.125 31.200.808Banka Kredileri6.1 33.818.973 30.238.941Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.2 1.760.152 961.867Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.1 5.004.583 4.659.006Ticari Borçlar84.762.953 58.553.459İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.2 56.939.284 36.159.351İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2 27.823.669 22.394.108Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.769.550 1.291.178Diğer Borçlar1.706.190 151.058İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.552.150 52.150İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar154.040 98.908Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.455.670 1.642.396İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.4 13.835İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.2 4.455.670 1.628.561Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 1.546.564Kısa Vadeli Karşılıklar3.523.817 2.951.700Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16.1 3.424.601 2.918.364Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar99.216 33.336Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler59.900 83.141ARA TOPLAM138.408.352 100.532.746TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER138.408.352 100.532.746UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.533.960 5.115.768İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.533.960 5.115.768Banka Kredileri6 2.665.143 3.729.771Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.2 1.868.817 1.385.997Ticari Borçlar0 802.859İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2 0 802.859Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)166.594 333.196Uzun Vadeli Karşılıklar6.014.464 4.392.442Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16.2 6.014.464 4.392.442Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 1.900.904 1.908.626TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.615.922 12.552.891TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER151.024.274 113.085.637ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar54.019.086 47.267.484Ödenmiş Sermaye18 20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 10.546.241 10.546.241Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.603.414 20.615.195Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.603.414 20.615.195Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22.519.351 22.519.351Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -2.915.937 -1.904.156Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-3.893.952 -611.161Net Dönem Karı veya Zararı7.763.383 -3.282.791TOPLAM ÖZKAYNAKLAR54.019.086 47.267.484TOPLAM KAYNAKLAR205.043.360 160.353.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 232.388.449 186.876.183Satışların Maliyeti19 -183.376.860 -153.380.781TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)49.011.589 33.495.402BRÜT KAR (ZARAR)49.011.589 33.495.402Genel Yönetim Giderleri20.1 -7.163.455 -6.683.423Pazarlama Giderleri20.2 -22.830.303 -16.724.314Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21.1 5.964.232 3.255.096Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21.2 -8.469.205 -5.776.830ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.512.858 7.565.931Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 511.007FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.512.858 8.076.938Finansman Gelirleri1.507 12.102Finansman Giderleri23 -6.959.195 -12.078.922SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.555.170 -3.989.882Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.791.787 707.091Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -1.546.564Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -245.223 707.091SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.763.383 -3.282.791DÖNEM KARI (ZARARI)7.763.383 -3.282.791Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.763.383 -3.282.791Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)1 TL nominal hisseye karşılık 25 0,38820000 -0,16414000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)1 TL nominal hisseye karşılık 25 0,38820000 -0,16414000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.011.781 -887.171Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.264.726 -1.108.964Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler252.945 221.793Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 252.945 221.793Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.011.781 -887.171TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.751.602 -4.169.962Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.751.602 -4.169.962http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914194BIST