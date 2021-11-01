***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2021 19:28
AKİT AKIŞLARI
-8.166.538 -4.615.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -8.166.990 -4.617.084
Alınan Faiz
452 1.152
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.004.874 2.177.040
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.850.373 72.175.073
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-58.083.439 -64.416.923
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.685.184 -635.457
Ödenen Faiz
-7.086.624 -4.945.653
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-897.123 -1.017.074
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-897.123 -1.017.074
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.432.900 1.861.948
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.535.777 844.874
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.535.777 3.432.900
Ticari Alacaklar
133.144.594 88.130.678
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.1, 7.1 3.356.255 2.840.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 129.788.339 85.290.050
Diğer Alacaklar
4.577.325 3.372.356
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.3, 8 834.837 509.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.742.488 2.863.290
Stoklar
10 49.846.068 32.132.997
Peşin Ödenmiş Giderler
9.1 4.308.515 1.427.712
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.798.349 191
Diğer Dönen Varlıklar
3.589.982 1.670.381
ARA TOPLAM
201.800.610 130.167.215
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
201.800.610 130.167.215
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 784.888 784.888
Maddi Duran Varlıklar
12 73.624.764 70.832.261
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.757.646 3.037.936
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 297.634 221.060
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
77.464.932 74.876.145
TOPLAM VARLIKLAR
279.265.542 205.043.360
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.101.090 35.579.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.101.090 35.579.125
Banka Kredileri
6.1 32.873.987 33.818.973
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.2 2.227.103 1.760.152
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.1 4.339.086 5.004.583
Ticari Borçlar
143.976.266 84.762.953
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.2, 7.2 106.307.864 56.939.284
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 37.668.402 27.823.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.655.740 1.769.550
Diğer Borçlar
359.384 1.706.190
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
202.150 1.552.150
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
157.234 154.040
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.579.716 4.455.670
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.2 2.579.716 4.455.670
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.195.546 1.546.564
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.726.999 3.523.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15.1 4.874.717 3.424.601
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
852.282 99.216
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
59.900
ARA TOPLAM
195.933.827 138.408.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
195.933.827 138.408.352
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.372.914 4.533.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.372.914 4.533.960
Banka Kredileri
6.1 1.084.670 2.665.143
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.2 1.288.244 1.868.817
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
41.644 166.594
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.767.932 6.014.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.2 6.767.932 6.014.464
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.021.871 1.900.904
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.204.361 12.615.922
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
207.138.188 151.024.274
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 72.127.354 54.019.086
Ödenmiş Sermaye
17 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 10.546.241 10.546.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.312.146 19.603.414
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.312.146 19.603.414
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 22.519.351 22.519.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.207.205 -2.915.937
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.869.431 -3.893.952
Net Dönem Karı veya Zararı
18 17.399.536 7.763.383
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
72.127.354 54.019.086
TOPLAM KAYNAKLAR
279.265.542 205.043.360
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
298.731.611 156.529.421 104.686.988 66.799.557
Satışların Maliyeti
-241.876.377 -124.933.651 -86.816.869 -54.349.697
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.855.234 31.595.770 17.870.119 12.449.860
BRÜT KAR (ZARAR)
56.855.234 31.595.770 17.870.119 12.449.860
Genel Yönetim Giderleri
-4.984.077 -5.171.106 -772.754 -1.867.221
Pazarlama Giderleri
-29.604.422 -16.497.393 -12.044.458 -7.076.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.470.592 5.305.840 1.439.332 2.453.307
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.648.846 -5.646.699 -1.555.764 -1.938.829
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.088.481 9.586.412 4.936.475 4.020.249
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.088.481 9.586.412 4.936.475 4.020.249
Finansman Gelirleri
452 1.152 0 178
Finansman Giderleri
-7.550.067 -4.484.874 -2.184.223 -2.060.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.538.866 5.102.690 2.752.252 1.959.619
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.139.330 -163.647 1.581.824 -220.153
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.195.546 1.355.166
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
56.216 -163.647 226.658 -220.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 17.399.536 4.939.043 4.334.076 1.739.466
DÖNEM KARI (ZARARI)
18 17.399.536 4.939.043 4.334.076 1.739.466
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18 17.399.536 4.939.043 4.334.076 1.739.466
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
1 TL nominal hisseye karşılık 18 0,87000000 0,24695000 0,21671000 0,08697000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
1 TL nominal hisseye karşılık 18 0,87000000 0,24695000 0,21671000 0,08697000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
708.732 -600.721 870.801 -206.328
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
885.915 -750.901 1.088.501 -257.910
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-177.183 150.180 -217.700 51.582
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-177.183 150.180 -217.700 51.582
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
708.732 -600.721 870.801 -206.328
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.108.268 4.338.322 5.204.877 1.533.138
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.108.268 4.338.322 5.204.877 1.533.138
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