***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









AKİT AKIŞLARI-8.166.538 -4.615.932Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -8.166.990 -4.617.084Alınan Faiz452 1.152FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.004.874 2.177.040Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri54.850.373 72.175.073Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-58.083.439 -64.416.923Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.685.184 -635.457Ödenen Faiz-7.086.624 -4.945.653YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-897.123 -1.017.074NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-897.123 -1.017.074DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.432.900 1.861.948DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.535.777 844.874Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.535.777 3.432.900Ticari Alacaklar133.144.594 88.130.678İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.1, 7.1 3.356.255 2.840.628İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1 129.788.339 85.290.050Diğer Alacaklar4.577.325 3.372.356İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3.3, 8 834.837 509.066İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.742.488 2.863.290Stoklar10 49.846.068 32.132.997Peşin Ödenmiş Giderler9.1 4.308.515 1.427.712Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar3.798.349 191Diğer Dönen Varlıklar3.589.982 1.670.381ARA TOPLAM201.800.610 130.167.215TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR201.800.610 130.167.215DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 784.888 784.888Maddi Duran Varlıklar12 73.624.764 70.832.261Kullanım Hakkı Varlıkları11 2.757.646 3.037.936Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 297.634 221.060TOPLAM DURAN VARLIKLAR77.464.932 74.876.145TOPLAM VARLIKLAR279.265.542 205.043.360KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar35.101.090 35.579.125İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar35.101.090 35.579.125Banka Kredileri6.1 32.873.987 33.818.973Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.2 2.227.103 1.760.152Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.1 4.339.086 5.004.583Ticari Borçlar143.976.266 84.762.953İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.2, 7.2 106.307.864 56.939.284İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2 37.668.402 27.823.669Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 2.655.740 1.769.550Diğer Borçlar359.384 1.706.190İlişkili Taraflara Diğer Borçlar202.150 1.552.150İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar157.234 154.040Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.579.716 4.455.670İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.2 2.579.716 4.455.670Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.195.546 1.546.564Kısa Vadeli Karşılıklar5.726.999 3.523.817Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15.1 4.874.717 3.424.601Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar852.282 99.216Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler59.900ARA TOPLAM195.933.827 138.408.352TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER195.933.827 138.408.352UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.372.914 4.533.960İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.372.914 4.533.960Banka Kredileri6.1 1.084.670 2.665.143Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.2 1.288.244 1.868.817Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)41.644 166.594Uzun Vadeli Karşılıklar6.767.932 6.014.464Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.2 6.767.932 6.014.464Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.021.871 1.900.904TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.204.361 12.615.922TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER207.138.188 151.024.274ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 72.127.354 54.019.086Ödenmiş Sermaye17 20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 10.546.241 10.546.241Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.312.146 19.603.414Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.312.146 19.603.414Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 22.519.351 22.519.351Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -2.207.205 -2.915.937Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.869.431 -3.893.952Net Dönem Karı veya Zararı18 17.399.536 7.763.383TOPLAM ÖZKAYNAKLAR72.127.354 54.019.086TOPLAM KAYNAKLAR279.265.542 205.043.360Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat298.731.611 156.529.421 104.686.988 66.799.557Satışların Maliyeti-241.876.377 -124.933.651 -86.816.869 -54.349.697TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)56.855.234 31.595.770 17.870.119 12.449.860BRÜT KAR (ZARAR)56.855.234 31.595.770 17.870.119 12.449.860Genel Yönetim Giderleri-4.984.077 -5.171.106 -772.754 -1.867.221Pazarlama Giderleri-29.604.422 -16.497.393 -12.044.458 -7.076.868Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10.470.592 5.305.840 1.439.332 2.453.307Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-6.648.846 -5.646.699 -1.555.764 -1.938.829ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.088.481 9.586.412 4.936.475 4.020.249FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.088.481 9.586.412 4.936.475 4.020.249Finansman Gelirleri452 1.152 0 178Finansman Giderleri-7.550.067 -4.484.874 -2.184.223 -2.060.808SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.538.866 5.102.690 2.752.252 1.959.619Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.139.330 -163.647 1.581.824 -220.153Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.195.546 1.355.166Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri56.216 -163.647 226.658 -220.153SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18 17.399.536 4.939.043 4.334.076 1.739.466DÖNEM KARI (ZARARI)18 17.399.536 4.939.043 4.334.076 1.739.466Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18 17.399.536 4.939.043 4.334.076 1.739.466Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)1 TL nominal hisseye karşılık 18 0,87000000 0,24695000 0,21671000 0,08697000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)1 TL nominal hisseye karşılık 18 0,87000000 0,24695000 0,21671000 0,08697000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar708.732 -600.721 870.801 -206.328Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)885.915 -750.901 1.088.501 -257.910Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-177.183 150.180 -217.700 51.582Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-177.183 150.180 -217.700 51.582Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)708.732 -600.721 870.801 -206.328TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.108.268 4.338.322 5.204.877 1.533.138Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18.108.268 4.338.322 5.204.877 1.533.138http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973772BIST