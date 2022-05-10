***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.915.937 -3.893.952 7.763.383 54.019.086 54.019.086Transferler7.763.383 -7.763.383 0 0Dönem Karı (Zararı)5.480.059 5.480.059 5.480.059Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-144.000 -144.000 -144.000Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -3.059.937 3.869.431 5.480.059 59.355.145 59.355.145Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -2.908.035 3.869.431 34.531.791 88.558.779 88.558.779Transferler34.531.791 -34.531.791 0 0Dönem Karı (Zararı)37.495.439 37.495.439 37.495.439Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.620.782 1.620.782 1.620.782Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 10.546.241 22.519.351 -1.287.253 38.401.222 37.495.439 127.675.000 127.675.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.539.365 11.497.682Dönem Karı (Zararı)37.495.439 5.480.059Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)37.495.439 5.480.059Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.837.421 6.845.238Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12, 13 3.055.174 1.593.614Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler820.397 365.983Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 820.397 365.983Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.008.419 1.393.644Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.008.419 1.393.644Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.996.094 2.295.818Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-6.390 -452Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.002.484 2.296.270Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.975.301 1.196.179Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-17.964İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-47.681.228 401.646Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-92.191.868 -15.773.684Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.226.038 251.330Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-17.390.343 1.836.150Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler73.728.391 15.820.648Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-405.685 597.874Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler60.898 -3.165İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.708.659 -2.327.507Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.651.632 12.726.943Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.111.543 -1.229.261Vergi İadeleri (Ödemeleri)-724YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.568.658 -3.334.174Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17.964Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12, 13 -4.593.012 -3.334.626Alınan Faiz6.390 452FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.468.090 -3.773.194Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri22.925.513 3.013.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.571.283 -4.296.249Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-819.836 -287.222Ödenen Faiz-3.002.484 -2.202.723YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.502.617 4.390.314NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.502.617 4.390.314DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.315.770 3.432.900DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.818.387 7.823.214Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.818.387 4.315.770Ticari Alacaklar281.868.943 192.599.486İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.1 7.446.949 5.417.129İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1 274.421.994 187.182.357Diğer Alacaklar7.329.200 7.165.418İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3.3 1.389.820 1.628.077İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 5.939.380 5.537.341Stoklar10 90.183.020 72.792.677Peşin Ödenmiş Giderler9.1 9.468.690 6.548.937Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar305Diğer Dönen Varlıklar10.952.912 6.630.168ARA TOPLAM406.621.152 290.052.761TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR406.621.152 290.052.761DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 784.888 784.888Maddi Duran Varlıklar12 79.957.002 77.627.428Kullanım Hakkı Varlıkları11 2.353.093 2.125.613Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 314.781 350.680TOPLAM DURAN VARLIKLAR83.409.764 80.888.609TOPLAM VARLIKLAR490.030.916 370.941.370KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar33.577.931 37.933.924İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar33.577.931 37.933.924Banka Kredileri6.1 30.972.829 35.743.184Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.2 2.605.102 2.190.740Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.1 5.362.006 5.205.185Ticari Borçlar286.890.851 206.822.211İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.2 228.972.686 148.031.657İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2 57.918.165 58.790.554Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 3.511.216 3.916.901Diğer Borçlar349.552 288.654İlişkili Taraflara Diğer Borçlar52.150 52.150İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar297.402 236.504Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.047.887 9.855.310İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.2 5.047.887 9.855.310Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12.597.081 5.231.205Kısa Vadeli Karşılıklar5.120.051 4.861.571Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 5.058.608 4.615.911Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar61.443 245.660Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.679 57.645ARA TOPLAM352.473.254 274.172.606TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER352.473.254 274.172 362.355.916 282.382.591ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar127.675.000 88.558.779Ödenmiş Sermaye17 20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 10.546.241 10.546.241Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.232.098 19.611.316Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.232.098 19.611.316Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22.519.351 22.519.351Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.287.253 -2.908.035Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları38.401.222 3.869.431Net Dönem Karı veya Zararı37.495.439 34.531.791TOPLAM ÖZKAYNAKLAR127.675.000 88.558.779TOPLAM KAYNAKLAR490.030.916 370.941.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat269.599.029 88.879.871Satışların Maliyeti-198.964.841 -72.063.354TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)70.634.188 16.816.517BRÜT KAR (ZARAR)70.634.188 16.816.517Genel Yönetim Giderleri-4.815.400 -1.976.248Pazarlama Giderleri-15.513.452 -6.701.940Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.025.946 5.270.093Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.680.414 -4.315.326ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)52.650.868 9.093.096FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)52.650.868 9.093.096Finansman Gelirleri6.390 452Finansman Giderleri-3.186.518 -2.417.310SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)49.470.740 6.676.238Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.975.301 -1.196.179Dönem Vergi (Gideri) Geliri-12.597.705 -1.204.423Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri622.404 8.244SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37.495.439 5.480.059DÖNEM KARI (ZARARI)18 37.495.439 5.480.059Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37.495.439 5.480.059Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)1 TL nominal hisseye karşılık 18 1,87480000 0,27400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)1 TL nominal hisseye karşılık 18 1,87480000 0,27400000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.620.782 -144.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.025.978 -180.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-405.196 36.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-405.196 36.000Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.620.782 -144.000TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)39.116.221 5.336.059Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları39.116.221 5.336.059http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028615BIST