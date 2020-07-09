***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 03.06.2020Genel Kurul Tarihi 25.06.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KEMALPAŞAAdres KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİRGündem Maddeleri1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - Şirketin 2019 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süresinin ve ücretlerinin belirlenmesi,6 - 2019 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması,7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2020 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması,8 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2020 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,9 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,11 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,12 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 OGK DAVET.pdf - İlan MetniEK: 2 2019 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Haziran 2020 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü ‘nün 22.06.2020 tarih 55199409 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Mustafa DÜZEN ve Sn. Salim ÇELİK'in gözetiminde yapılmıştır.1-Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.2-Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Fikri Şadi GÜCÜM, Sn. Mehmet Ali KARAMEHMET, Sn. İsa DOĞANLI, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Sn. Fikri GÜRBÜZ ve Sn. Mustafa ŞAHİN üç (3) yıllığına seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 7.500 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesine karar verilmiştir.3-2020 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiştir.4-2019 yılında Türk Eğitim Vakfı, Türk Orman Vakfı ve İşitme Engelliler yararına 6.950 TL bağış ve yardımda bulunulduğu belirtildi. 2020 yılı için bağış üst sınırının 10.000 TL olarak belirlenmesi kabul edilmiştir.5-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi kabul edilmiştir.Tutanak görüntüsü ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 08.07.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 OGK TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 2019 OGK HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2020 Perşembe günü saat 14.00'de, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılacaktır.Bilgilendirme dokümanı (SPK ek açıklamaları ile) ve genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde yer almaktadır.08.07.2020 tarihi itibariyla 2019 Olağan Genel Kurulumuz tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858083BIST