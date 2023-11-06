***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 06.11.2023Genel Kurul Tarihi 30.11.2023Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.11.2023Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KEMALPAŞAAdres KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİRGündem Maddeleri1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantısının idaresi hususunda ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Şirket esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Pay Senetleri ve Devri" başlıklı 9'uncu, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu ve "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddelerinin tadilinin görüşülerek onaylanması,3 - Dilek ve temennilerGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 A GRUBU VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 ESAS SÖZ TADİL METNİ ÇALIŞMASI .pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarKaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.30'da Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa-İZMİR adresinde A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanacaktır. Vekaletname örneği ve Esas Sözleşme tadil metni ilişikte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214521BIST