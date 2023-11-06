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***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.11.2023 17:43
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 06.11.2023
Genel Kurul Tarihi 30.11.2023
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.11.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KEMALPAŞA
Adres KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantısının idaresi hususunda ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Pay Senetleri ve Devri" başlıklı 9'uncu, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu ve "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddelerinin tadilinin görüşülerek onaylanması,
3 - Dilek ve temenniler
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 B GRUBU VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 ESAS SÖZ TADİL METNİ ÇALIŞMASI .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 15.00'da Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa-İZMİR adresinde B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanacaktır. Vekaletname örneği ve Esas Sözleşme tadil metni ilişikte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214535


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CWENE 332,75 730.552.761 % 10,00  
MAKIM 57,75 35.771.222 % 10,00  
KGYO 40,26 47.166.652 % 10,00  
HATSN 64,90 220.532.688 % 10,00  
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Sterlin 34,9928 35,1683 % -0,01  
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Riyal 7,5607 7,5987 % 0,04  
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Gümüş ONS 22,89 22,91 % 0,66  
Platin 906,83 908,71 % 0,66  
Paladyum 1.104,63 1.108,54 % 0,66  
Brent Pet. 84,78 84,78 % 0,66  
Altın Ons 1.973,10 1.973,38 % 0,66  
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