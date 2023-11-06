***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.11.2023 17:43
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 06.11.2023
Genel Kurul Tarihi 30.11.2023
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.11.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KEMALPAŞA
Adres KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantısının idaresi hususunda ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Pay Senetleri ve Devri" başlıklı 9'uncu, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu ve "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddelerinin tadilinin görüşülerek onaylanması,
3 - Dilek ve temenniler
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 B GRUBU VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 ESAS SÖZ TADİL METNİ ÇALIŞMASI .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 15.00'da Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa-İZMİR adresinde B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanacaktır. Vekaletname örneği ve Esas Sözleşme tadil metni ilişikte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214535
BIST