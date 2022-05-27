***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile ilgili Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram v.b. iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplarda ve kişisel hesaplarda asılsız haber ve söylentilerin paylaşıldığının, Şirketimize gelen yatırımcı şikayetlerinden anlaşılması dolayısıyla, aşağıda yer alan açıklamanın yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.Şirketimiz gelişmeleri düzenli bir şekilde Kamu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılara duyurmaktadır. Pay sahiplerimizin, şirketimiz yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar ile KAP duyurularımızı takip etmelerini, bu hususlar dışında çeşitli internet siteleri ile sosyal medya platformlarında şirketimiz hakkında yapılan hiçbir dayanağı olmayan haber ve söylentilere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032910BIST