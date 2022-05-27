***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
27.05.2022 13:03
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile ilgili Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram v.b. iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplarda ve kişisel hesaplarda asılsız haber ve söylentilerin paylaşıldığının, Şirketimize gelen yatırımcı şikayetlerinden anlaşılması dolayısıyla, aşağıda yer alan açıklamanın yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Şirketimiz gelişmeleri düzenli bir şekilde Kamu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılara duyurmaktadır. Pay sahiplerimizin, şirketimiz yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar ile KAP duyurularımızı takip etmelerini, bu hususlar dışında çeşitli internet siteleri ile sosyal medya platformlarında şirketimiz hakkında yapılan hiçbir dayanağı olmayan haber ve söylentilere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032910
BIST
14:402.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,92
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.451
14:4016,4011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0523
|Açılış
|: 16,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4011
En Düşük
16,3130
14:4017,5661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0065
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
14:40980,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,50
|Açılış
|: 980,09
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
980,88
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler14:38
|RODRG
|17,60
|3.704.006
|% 10,00
|
|AKSA
|53,50
|217.189.227
|% 8,26
|
|HATEK
|20,76
|35.069.071
|% 7,01
|
|ULUUN
|13,78
|172.594.570
|% 6,99
|
|OYYAT
|82,35
|58.424.816
|% 5,71
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|296.355.720
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|RHEAG
|1,91
|593.451
|% -4,98
|
|MEPET
|3,51
|20.150.217
|% -4,36
|
|THYAO
|45,10
|2.795.782.717
|% 1,44
|
|KARSN
|6,64
|1.840.067.800
|% 3,75
|
|EREGL
|33,22
|1.190.197.143
|% 2,47
|
|KRDMD
|14,83
|1.156.765.129
|% 1,23
|
|SISE
|20,50
|1.040.643.401
|% -1,91
|
|KARSN
|6,64
|1.840.067.800
|% 3,75
|
|DOHOL
|3,80
|412.011.957
|% 1,06
|
|HALKB
|5,61
|593.583.358
|% 1,45
|
|AKFGY
|2,74
|296.355.720
|% -9,87
|
|EKGYO
|2,61
|256.936.906
|% 0,00
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3939
|16,4044
|% 0,34
|
|Euro
|17,5562
|17,5842
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,6182
|20,7216
|% 0,35
|
|Frank
|17,0412
|17,1438
|% 0,37
|
|Riyal
|4,3578
|4,3797
|% 0,31
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|8,83
|
|Altın Gr.
|980
|980
|7,40
|
|Cumhuriyet
|6.505
|6.603
|44,00
|
|Tam
|6.473
|6.637
|42,86
|
|Yarım
|3.129
|3.210
|20,73
|
|Çeyrek
|1.569
|1.605
|10,37
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,19
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,49
|