Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

27.05.2022 13:03
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ile ilgili Facebook, Twitter gibi sosyal medya  mecraları  ile Whatsapp, Telegram v.b.  iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplarda ve kişisel hesaplarda  asılsız haber ve söylentilerin  paylaşıldığının, Şirketimize gelen yatırımcı şikayetlerinden anlaşılması dolayısıyla, aşağıda yer alan açıklamanın yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Şirketimiz gelişmeleri düzenli bir şekilde Kamu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılara duyurmaktadır. Pay sahiplerimizin, şirketimiz yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar ile KAP duyurularımızı takip etmelerini, bu hususlar dışında çeşitli internet siteleri ile sosyal medya platformlarında şirketimiz hakkında yapılan hiçbir dayanağı olmayan haber ve söylentilere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032910


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:402.453
Değişim :  0,08% |  1,92
Açılış :  2.454  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.470 En Düşük
2.451
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 17,60 3.704.006 % 10,00  
AKSA 53,50 217.189.227 % 8,26  
HATEK 20,76 35.069.071 % 7,01  
ULUUN 13,78 172.594.570 % 6,99  
OYYAT 82,35 58.424.816 % 5,71  
daha fazla
14:38 Alış Satış %  
Dolar 16,3939 16,4044 % 0,34  
Euro 17,5562 17,5842 % 0,14  
Sterlin 20,6182 20,7216 % 0,35  
Frank 17,0412 17,1438 % 0,37  
Riyal 4,3578 4,3797 % 0,31  
daha fazla
14:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.860 8,83  
Altın Gr. 980 980 7,40  
Cumhuriyet 6.505 6.603 44,00  
Tam 6.473 6.637 42,86  
Yarım 3.129 3.210 20,73  
Çeyrek 1.569 1.605 10,37  
Gümüş.Ons 22,34 22,37 0,34  
Gümüş Gr. 11,75 11,76 0,19  
B. Petrol 114 114 -0,49  
Seans Raporu 14:38
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru