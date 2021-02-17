***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteKEMALPAŞA V.D.Mali Tablonun Verilme Nedeni2020-4.Dönem Geçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan Gelir tablosu ekte yer almaktadır. İlgili tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910268BIST