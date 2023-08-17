***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023-30.06.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteKEMALPAŞA V.D.Mali Tablonun Verilme Nedeni2023-2.Dönem Geçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2023AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2023-30.06.2023 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan Gelir tablosu ekte yer almaktadır. İlgili tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Sadece Kaplamin Ambalaj A.Ş.'nin faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup, konsolide sonuçları içermemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186409BIST