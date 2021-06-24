***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı kar dağıtılmamasına ilişkin kararYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 28.05.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.06.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 0 0C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz 2020 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 7.763.383 TL net dönem karı oluşmuştur. Oluşan karın, (Vergi usul kanununa göre hazırlanan tablolarda geçmiş yıl zararlarının devam etmesinden dolayı) geçmiş yıllar karlarına aktarılmasının 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'na teklif edilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR PAYI DAGITIM TABLOSU.PDF.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.452.737,39Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi I. Temettü dağıtıldıktan sonra kalan net karın %10'u kurucu intifa senetlerine kar payı olarak ayrılır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 9.555.170 5.773.9614. Vergiler ( - ) -1.791.787 -1.548.5365. Net Dönem Kârı 7.763.383 4.225.4256. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -3.893.952 -6.682.7457. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.869.431 -2.457.320Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 6.07010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.875.50111. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943974BIST