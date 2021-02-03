***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.02.2021 15:43
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un BİAŞ-2-481 sayılı yazısına istinaden, şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907221
BIST
16:381.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,53
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:387,1709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0314
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:388,6251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0424
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
16:38423,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,54
|Açılış
|: 423,90
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:38
|MERKO
|9,02
|149.117.137
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.907.229
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|BTCIM
|10,52
|19.163.699
|% -6,16
|
|EKGYO
|2,50
|2.150.186.258
|% 1,63
|
|GARAN
|9,97
|1.319.869.673
|% 2,89
|
|KOZAL
|122,90
|1.081.713.180
|% 1,32
|
|ODAS
|4,14
|917.513.039
|% 3,24
|
|DOHOL
|4,08
|778.153.782
|% -3,32
|
|EKGYO
|2,50
|2.150.186.258
|% 1,63
|
|TSKB
|1,86
|556.334.085
|% 1,09
|
|ODAS
|4,14
|917.513.039
|% 3,24
|
|GSDHO
|2,66
|530.908.653
|% 5,98
|
|DOHOL
|4,08
|778.153.782
|% -3,32
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1687
|7,1713
|% -0,43
|
|Euro
|8,6214
|8,6271
|% -0,47
|
|Sterlin
|9,7504
|9,7993
|% -0,60
|
|Frank
|7,9435
|7,9914
|% -0,56
|
|Riyal
|1,9055
|1,9150
|% -0,46
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|2.815
|2.857
|5,00
|
|Tam
|2.801
|2.872
|4,82
|
|Yarım
|1.354
|1.389
|2,33
|
|Çeyrek
|679
|695
|1,16
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:49FADE
Yüzde 4.07 oranında artışla 9.71 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 988, 451 adet işlem
-
16:48AVOD
Yüzde 5.08 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 784, 267 adet işlem
-
16:47PENGD
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 655, 327 adet işlem
-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 9 artarak (% 0.49 ) 1, 611
-
16:46XU100
Endeks 1, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 22, 490.00 milyon TL de