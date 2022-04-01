***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.04.2022 17:05
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un E-18454353-100.06-7811 sayılı yazısına istinaden, şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015088
BIST
17:492.251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 17,89
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
17:4914,6944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0228
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
17:4916,2170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0330
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
17:49909,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -3,96
|Açılış
|: 909,77
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler17:47
|ULUSE
|124,60
|4.396.386
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.491.134
|% 9,91
|
|GRNYO
|2,34
|2.994.856
|% 9,86
|
|ISFIN
|3,78
|556.390.323
|% 8,00
|
|KARSN
|5,93
|1.386.197.640
|% 7,82
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|341,90
|88.198.785
|% -8,78
|
|AKFGY
|3,12
|28.492.520
|% -6,02
|
|ITTFH
|1,37
|58.255.040
|% -5,52
|
|ETILR
|8,96
|5.044.581
|% -5,08
|
|GARAN
|12,49
|5.545.784.190
|% 2,38
|
|THYAO
|32,66
|2.970.000.692
|% 1,24
|
|PETKM
|9,40
|2.473.351.966
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,52
|2.311.910.170
|% 1,44
|
|TUPRS
|226,30
|2.107.833.009
|% 5,55
|
|GARAN
|12,49
|5.545.784.190
|% 2,38
|
|AKBNK
|7,32
|2.045.422.441
|% 0,83
|
|PETKM
|9,40
|2.473.351.966
|% 4,10
|
|YKBNK
|4,12
|1.071.649.532
|% 0,98
|
|KARSN
|5,93
|1.386.197.640
|% 7,82
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6872
|14,6956
|% 0,16
|
|Euro
|16,2183
|16,2286
|% -0,13
|
|Sterlin
|19,1816
|19,2778
|% -0,21
|
|Frank
|15,7796
|15,8747
|% -0,33
|
|Riyal
|3,9044
|3,9240
|% 0,16
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-12,99
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-4,01
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,67
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,05
|