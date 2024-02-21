***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
21.02.2024 16:10
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un E-18454353-100.06-24083 sayılı yazısına istinaden, şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251054
BIST
'
17:359.275
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -69,65
|Açılış
|: 9.393
|
|Önceki Kapanış
|: 9.345
|
9.246
En Yüksek
9.397
17:3531,0041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0939
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1200
|
31,0114
En Düşük
30,8591
17:3533,5475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0994
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,5800
|
33,5843
En Düşük
33,3775
17:352.022,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,12
|Açılış
|: 2.021,34
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.025,37
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler17:34
|VESTL
|91,30
|3.372.636.265
|% 10,00
|
|SMART
|47,30
|423.969.248
|% 10,00
|
|SNKRN
|35,20
|5.276.168
|% 10,00
|
|KFEIN
|171,80
|127.963.997
|% 9,99
|
|KRONT
|23,78
|129.386.066
|% 9,99
|
|KAPLM
|140,40
|314.773.313
|% -10,00
|
|BAYRK
|45,82
|240.644.154
|% -9,98
|
|AYCES
|1.371,00
|340.472.745
|% -9,98
|
|AVTUR
|10,40
|8.554.711
|% -9,96
|
|ETYAT
|14,84
|33.433.228
|% -9,95
|
|EREGL
|48,42
|14.898.094.918
|% -2,42
|
|MIATK
|74,75
|9.293.258.379
|% 8,57
|
|THYAO
|278,75
|7.791.516.372
|% -0,89
|
|ISCTR
|28,36
|6.008.438.865
|% -0,21
|
|KONTR
|285,75
|5.692.742.810
|% 7,73
|
|ZOREN
|6,03
|2.471.809.357
|% 2,38
|
|EREGL
|48,42
|14.898.094.918
|% -2,42
|
|EKGYO
|10,68
|2.565.597.560
|% -1,02
|
|ISCTR
|28,36
|6.008.438.865
|% -0,21
|
|ODAS
|10,36
|1.954.559.605
|% 5,50
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9987
|31,0034
|% 0,30
|
|Euro
|33,5276
|33,5638
|% 0,35
|
|Sterlin
|39,0136
|39,2093
|% 0,28
|
|Frank
|35,0843
|35,2956
|% 0,43
|
|Riyal
|8,2419
|8,2832
|% 0,29
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|890,05
|891,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,45
|962,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,24
|82,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,39
|2.028,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:34
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17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 24 kaybederek (% -1.03 ) 9, 846
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17:48
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KAPLM, BAYRK
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17:48XU100
Endeks 9, 263 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 87 altında . İşlem hacmi 130, 406.00 milyon TL de
-
17:48SILVR
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 17.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 421, 950 adet işlem
-
17:45USAK
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 143, 651 adet işlem