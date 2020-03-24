***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2020 11:35
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Küresel boyutta yaşanan Koronavirüs (Covid – 19) salgını ile ilgili öncelikle çalışanlarımızın sağlığını dikkate alarak müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve toplum güvenliğini sağlayabilmek için
İşyerimizde salgının önlenmesine dönük tüm hijyenik tedbirler titizlikle uygulanmaktadır. Kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz izne çıkartılmış, iş durumu müsait olan çalışanlarımızın uzaktan erişim yoluyla çalışması sağlanmıştır. Beyaz yaka personelimizin işlerin aksamayacağı asgari seviyede ofiste bulunması sağlanmıştır.
Mevcut durumda başta personelimiz, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizin de değerli katkıları ile faaliyetlerimizi önemli derecede etkileyecek bir aksama söz konusu değildir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831662
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