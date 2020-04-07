***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 /Korono virüs salgının Türkiye'de görülmesiyle birlikte öncelikli olarak çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı koruyacak önlemler alınmış olup, kesintisiz şekilde uygulanmaktadır. Bu süreç içerisinde 02.04 2020 tarihinde İş Yeri Doktorumuzu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Doktorumuzun fabrikaya en son geliş tarihi olan 23.03.2020 tarihinden itibaren, çalışanlarımıza ve toplum sağlığına olan sorumluluğumuz kapsamında vefat haberini aldığımız gün olan 02.04.2020 tarihinden itibaren 07.04.2020 tarihine kadar 14 gün süre hesaplanarak üretimimize ara verilmişti. 07.04.2020 tarihinde üretime tekrar başlamadan önce tüm fabrika çalışma alanları maksimum düzeyde dezenfekte edilmiştir. Karantina süresince hiçbir çalışanımızda hastalık belirtisi gözlenmemiştir. Virüsle mücadele kapsamında, başta gıda, hijyen malzemeleri ve ilaç tedarik zincirinin aksamaması amacıyla ambalaj sektörü olarak üzerimize düşen sorumluluğu sonuna kadar sürdürmeye gayret edeceğiz. Başta çalışanlarımız ve hizmet verdiğimiz sektörlerin sağlığı önceliğimiz olacak şekilde maksimum hijyen şartlarında üretimimize devam ediyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835596BIST