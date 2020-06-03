***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 2019 Yılı Olağan Genel Kurul'unda, Kurumsal Yönetim Komitemizin değerlendirmeleri ve raporu sonucu, şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan, Fikri GÜRBÜZ ve Mustafa ŞAHİN 'in yeniden bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak sunulmalarına karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848733BIST