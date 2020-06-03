***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2020 14:15
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 2019 Yılı Olağan Genel Kurul'unda, Kurumsal Yönetim Komitemizin değerlendirmeleri ve raporu sonucu, şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan, Fikri GÜRBÜZ ve Mustafa ŞAHİN 'in yeniden bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak sunulmalarına karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848733
BIST
17:44109.133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.035,58
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
17:446,7384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0332
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
17:447,5596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0582
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5833
En Düşük
7,4561
17:44367,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -4,79
|Açılış
|: 367,34
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,36
BIST En Aktif Hisseler
|DENCM
|8,36
|24.959.635
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.060.008
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.932.793
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|INTEM
|10,82
|19.494.754
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.530.743
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.739.483
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|IDGYO
|4,61
|15.391.301
|% -7,80
|
|GARAN
|8,20
|1.321.653.203
|% 1,74
|
|ASELS
|31,94
|919.592.977
|% -2,08
|
|EKGYO
|1,67
|645.204.337
|% -2,34
|
|THYAO
|12,54
|631.329.452
|% -0,56
|
|AEFES
|19,72
|538.842.101
|% 6,48
|
|EKGYO
|1,67
|645.204.337
|% -2,34
|
|ODAS
|2,09
|372.285.525
|% 5,03
|
|GARAN
|8,20
|1.321.653.203
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,43
|300.288.072
|% 0,41
|
|ADESE
|1,66
|196.109.891
|% -1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4605
|8,5030
|% 0,94
|
|Frank
|6,9823
|7,0244
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7920
|1,8010
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|-35,48
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-4,79
|
|Cumhuriyet
|2.386
|2.417
|-38,90
|
|Tam
|2.456
|2.487
|-32,30
|
|Yarım
|1.199
|1.214
|-19,60
|
|Çeyrek
|599
|607
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,53
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,09
|
|B. Petrol
|39,01
|39,01
|-0,56
|