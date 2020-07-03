***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.07.2020 09:40
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25/06/2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı Yönetim Kurulu Başkanlığına: Fikri Şadi GÜCÜM, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine: Mehmet Ali KARAMEHMET, Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdürlüğe: İsa DOĞANLI, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine: Fikri GÜRBÜZ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine: Mustafa ŞAHİN olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854294
BIST
18:05116.908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
0
En Düşük
0
18:056,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8572
En Düşük
6,8453
18:057,7107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0071
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7178
En Düşük
7,6844
18:05391,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,17
|Açılış
|: 391,51
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,68
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,26
|26.795.146
|% 0,00
|
|YKGYO
|4,00
|45.210.283
|% 0,00
|
|SASA
|11,47
|290.550.670
|% 0,00
|
|SODA
|6,57
|333.998.189
|% 0,00
|
|TIRE
|7,15
|83.783.850
|% 0,00
|
|IHEVA
|2,26
|26.795.146
|% 0,00
|
|YKGYO
|4,00
|45.210.283
|% 0,00
|
|SASA
|11,47
|290.550.670
|% 0,00
|
|SODA
|6,57
|333.998.189
|% 0,00
|
|TIRE
|7,15
|83.783.850
|% 0,00
|
|GARAN
|8,36
|1.314.082.486
|% 0,00
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,29
|1.043.479.714
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 0,00
|
|THYAO
|12,26
|921.381.248
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 0,00
|
|IEYHO
|1,02
|377.389.425
|% 0,00
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,76
|467.164.147
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,24
|822.222.089
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5269
|8,5697
|% 0,09
|
|Frank
|7,2194
|7,2629
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,88
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|2.534
|2.555
|0,40
|
|Tam
|2.608
|2.621
|0,40
|
|Yarım
|1.267
|1.282
|0,20
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,04
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,01
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|-0,37
|