***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 /Korona virüs salgının Türkiye'de görülmesiyle birlikte öncelikli olarak çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı koruyacak önlemler alınmış olup, kesintisiz şekilde uygulanmaktadır.Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan, sanayi işletmelerinin Covid-19 ile mücadelesinde rehber olacak olan Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu kapsamında yapılan denetimler sonucunda, fabrikamızın gerekli tüm şartları yerine getirdiği onaylanmış ve Covid-19 Stay Safe Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazanmıştır.İçinde bulunduğumuz pandemi şartları sürekli takip edilmekte, güvenlik önlemleri arttırılarak uygulanmaktadır.Başta çalışanlarımızın ve toplum sağlığı önceliğimiz olacak şekilde maksimum hijyen şartlarında üretime devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868344BIST