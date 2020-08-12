***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2020 16:38
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 /Korona virüs salgının Türkiye'de görülmesiyle birlikte öncelikli olarak çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı koruyacak önlemler alınmış olup, kesintisiz şekilde uygulanmaktadır.
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan, sanayi işletmelerinin Covid-19 ile mücadelesinde rehber olacak olan Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu kapsamında yapılan denetimler sonucunda, fabrikamızın gerekli tüm şartları yerine getirdiği onaylanmış ve Covid-19 Stay Safe Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazanmıştır.
İçinde bulunduğumuz pandemi şartları sürekli takip edilmekte, güvenlik önlemleri arttırılarak uygulanmaktadır.
Başta çalışanlarımızın ve toplum sağlığı önceliğimiz olacak şekilde maksimum hijyen şartlarında üretime devam edilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868344
BIST
16:311.115
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.115
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1.119
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BIST En Aktif Hisseler16:29
|FADE
|3,85
|18.185.028
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|20.058.402
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,62
|37.428.513
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|8.475.622
|% 9,98
|
|BRYAT
|93,75
|7.564.428
|% 9,97
|
|AYCES
|42,12
|128.815
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.708.748
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|34.843.501
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|4.401.270
|% -9,97
|
|GLRYH
|16,37
|41.479.923
|% -9,96
|
|THYAO
|11,80
|1.976.173.867
|% 1,64
|
|GARAN
|7,14
|1.388.402.600
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,06
|1.331.181.559
|% -0,48
|
|ASELS
|17,92
|897.604.948
|% -0,99
|
|KRDMD
|2,99
|879.555.497
|% 5,28
|
|EKGYO
|2,06
|1.331.181.559
|% -0,48
|
|KRDMD
|2,99
|879.555.497
|% 5,28
|
|GARAN
|7,14
|1.388.402.600
|% 1,28
|
|ODAS
|2,45
|464.719.249
|% 3,38
|
|THYAO
|11,80
|1.976.173.867
|% 1,64
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2983
|7,3075
|% 1,43
|
|Euro
|8,6036
|8,6241
|% 1,67
|
|Sterlin
|9,5036
|9,5512
|% 1,41
|
|Frank
|7,9828
|8,0309
|% 2,00
|
|Riyal
|1,9426
|1,9524
|% 1,43
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|29,44
|
|Altın Gr.
|455
|455
|12,11
|
|Cumhuriyet
|3.021
|3.067
|3,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|0,27
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|0,14
|
|Çeyrek
|729
|746
|0,07
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,87
|1,04
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|0,30
|
|B. Petrol
|45,27
|45,27
|0,77
|
Seans Raporu
16:29
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16:39AKCNS
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