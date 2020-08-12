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***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.08.2020 16:38
GÜNCEL HABERLER



***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 /Korona virüs salgının Türkiye'de görülmesiyle birlikte öncelikli olarak çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı koruyacak önlemler alınmış olup, kesintisiz şekilde uygulanmaktadır.
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan, sanayi işletmelerinin Covid-19 ile mücadelesinde rehber olacak olan Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu kapsamında yapılan denetimler sonucunda, fabrikamızın gerekli tüm şartları yerine getirdiği onaylanmış ve Covid-19 Stay Safe Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazanmıştır.
İçinde bulunduğumuz pandemi şartları sürekli takip edilmekte, güvenlik önlemleri arttırılarak uygulanmaktadır.
Başta çalışanlarımızın ve toplum sağlığı önceliğimiz olacak şekilde maksimum hijyen şartlarında üretime devam edilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868344


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