***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2021 11:12
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Selüloz-İş sendikası arasında
01.01.2021 - 31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam etmektedir. Süreçle ilgili bir gelişme olması halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bilgilendirme yapılacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu 'nun Özel Durumlar Tebliğ'nin (II-15.1) 23. maddesinin 7. fıkrası gereğince yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910767
BIST
12:441.560
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 19,22
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.560
En Düşük
1.548
12:446,9605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0055
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9487
12:448,4160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0243
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3861
12:44399,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,07
|Açılış
|: 399,60
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler12:44
|MERIT
|257,70
|642.188
|% 9,99
|
|KLMSN
|26,00
|11.901.871
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|2.121.615
|% 9,98
|
|YUNSA
|18,43
|77.851.704
|% 9,96
|
|KSTUR
|241,70
|1.208.983
|% 9,96
|
|SEKUR
|36,90
|686.561
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,00
|422.610
|% -9,91
|
|IZMDC
|4,07
|38.631.484
|% -8,33
|
|ISKPL
|39,82
|300.388.136
|% -6,35
|
|TKURU
|319,50
|3.110.160
|% -6,22
|
|HALKB
|6,01
|2.598.988.657
|% 4,16
|
|SASA
|48,42
|1.314.331.067
|% 6,93
|
|THYAO
|12,51
|864.392.632
|% 2,54
|
|KOZAL
|144,90
|827.695.181
|% 1,83
|
|VAKBN
|4,50
|789.269.090
|% -0,66
|
|HALKB
|6,01
|2.598.988.657
|% 4,16
|
|VAKBN
|4,50
|789.269.090
|% -0,66
|
|PETKM
|5,19
|560.816.421
|% 2,77
|
|ODAS
|4,15
|404.977.901
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,50
|217.500.746
|% 1,21
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9560
|6,9605
|% -0,08
|
|Euro
|8,4060
|8,4160
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,6621
|9,7106
|% 0,38
|
|Frank
|7,7292
|7,7758
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8501
|1,8593
|% -0,06
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|12,02
|
|Altın Gr.
|400
|400
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.701
|-6,00
|
|Tam
|2.647
|2.714
|-8,06
|
|Yarım
|1.279
|1.313
|-3,90
|
|Çeyrek
|642
|656
|-1,95
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,26
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,60
|64,60
|0,26
|