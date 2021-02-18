***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Selüloz-İş sendikası arasında01.01.2021 - 31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam etmektedir. Süreçle ilgili bir gelişme olması halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bilgilendirme yapılacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu 'nun Özel Durumlar Tebliğ'nin (II-15.1) 23. maddesinin 7. fıkrası gereğince yapılan açıklamadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910767BIST